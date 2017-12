Entspannt wirkte Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Dass er die Favoritenrolle innehat, ist ihm klar. Aber sie scheint keine Bürde für ihn zu sein. Es gehe ihm nach wie vor gut, sagte der 26-Jährige und begründete seine Lockerheit mit dem Wissen um die starken Leistungen in den bisherigen Springen der Saison.

Freitag dazu auf der Pressekonferenz: "Wir sind in einer besseren Position, aber von diesem Punkt an war der Druck immer sehr hoch, weil es immer hieß: Wir brauchen einen deutschen Tournee-Sieger." Mit anderen Worten: Gering ist der Druck nun auch nicht gerade. Aber gute Vorleistungen sorgen für ein genügend großes Selbstvertrauen, "weil wir ein besseres Level haben" .

Bundestrainer optimistisch

Auch Bundestrainer Werner Schuster strahlt Zuversicht aus: "Wir haben die erste Phase gut bewältigt und haben die Vorleistung geschaffen. Es ist viel angenehmer, in dieser Position in die Tournee zu gehen." Also lieber ein klarer Favorit sein als ein krasser Außenseiter. Denn dann weiß man, dass man schon vieles richtig gemacht hat. Zumal der Bundestrainer nicht nur ein heißes Eisen im Feuer hat, sondern mindestens drei. "Wir stellen auf dem Papier den Top-Favoriten. Sollte der nicht stechen, haben wir noch einen. Und sollte der nicht stechen, gibt es noch einen Joker" , sagte Schuster und meinte damit natürlich Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler, die sich ebenfalls in bestechender Form befinden.

Die Tournee wird zeigen, ob die Favoritenrolle nur Würde oder auch Bürde ist. Freitags Lieblingsschanze ist die in Oberstdorf jedenfalls bislang nicht. Ein neunter Platz ist dort sein bestes Resultat. "Ich kann da sehr gut, aber auch richtigen Dreck zusammenspringen. Das hat das Training gezeigt" , lautet Freitags Kommentar zur Schanze am Schattenberg.

Das DSV-Aufgebot für die 66. Vierschanzentournee

Weltcup-Gruppe: Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Nationale Gruppe: Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Goldlauter-Heidersbach), David Siegel (Baiersbronn), Andreas Wank (Hinterzarten), Tim Fuchs (Degenfeld)

