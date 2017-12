Kaum noch Tourneechancen für Tande

Der hoch gehandelte Norweger Daniel Andre Tande erlitt als 20. eine Rückschlag im Kampf um die Tournierkrone. Noch schlechter erwischte es allerdings den Slowenen Peter Prevc. Für den ehemaligen Gesamtsieger war der Wettkampf schon nach dem ersten Sprung gelaufen. Der Slowene kam nur auf 100,5 Meter und war im zweiten Durchgang damit nicht mehr am Start.

Gutes DSV -Teamergebnis

Von zehn DSV -Springern qualifizierten sich sechs für den zweiten Durchgang der Top 30. Chancen auf eine Spitzenplatz hatten da außer Freitag und Eisenbichler schon Andreas Wellinger (115) als 17., Constantin Schmid (114,5) als 18, Karl Geiger (113) als 22. und Stephan Leyhe (109,5) als 28. vermeintlich eingebüßt.

Denn Wellinger kämpfte sich immerhin noch in die Top-Ten vor. Geiger kam auf 126 Meter und rückte auf Platz 17 . Leyhe legte 125 Meter nach und wurde 24.. Schmid büßte dagegen mit 104 Metern in der Endabrechnung als 28. zehn Plätze ein.

Vier Deutsche scheitern im K.-o-Duell

In den K.-o.-Duellen ausgeschieden war dagegen Pius Paschke, der einen passablen Sprung über 113 Meter über die Schanze brachte, gegen Anders Fannemel (129) jedoch keine Chance hatte. Auch David Siegel (105,5) zog bei starkem Rückenwind gegen Gregor Schlierenzauer (116,5) den Kürzeren. " Es war nicht ganz so einfach ", sagte Siegel. Andreas Wank (109,5) verlor sein Duell gegen Geiger. Martin Hamann wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzugs schon vor dem ersten Sprung disqualifiziert.

Nächste Station Garmisch-Partenkirchen

Bereits am Sonntag (31.12.2017/14.00 Uhr) geht es in Garmisch-Partenkirchen mit der Qualifikation zum zweiten Tourneespringen am Neujahrstag (01.01.2018) weiter. Am Donnerstag (04.01.2017) folgt das Bergisel-Springen in Innsbruck, die Entscheidung über den Tourneesieg fällt am Samstag (06.01.2017) in Bischofshofen.

