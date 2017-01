3. Springen der Vierschanzentournee

Fast schon überraschend ging um 14.05 Uhr, nur fünf Minuten nach dem ursprünglich geplanten Beginn, mit dem Slowenen Jurij Tepes der erste Springer über den Bakken der Bergiselschanze in Innsbruck. Denn bei starkem Wind sah es lange danach aus, dass vielleicht gar nicht gesprungen werden könnte.

Tepes eröffnete den Wettkampf dann aber doch mit 110,5 Metern, sein Kontrahent Richard Freitag landete bei 114 Metern. Weiter ging's mit dem Norweger Robert Johansson (133,0 Meter) und dem Japaner Noriaki Kasai (125,5 Meter) bei seinem 100. Springen einer Vierschanzentournee. Da deutete schon viel darauf hin, dass der Bergisel eine Windlotterie mit kuriosen Sprüngen in fast allen Weiten erleben würde - und die Veranstalter unterbrachen den Wettkampf zum ersten Mal.

"Das war ein Witz"

"Den Tag sollte man gar nicht buchen, das war ein Witz" , echauffierte sich Vierfach-Olympiasieger Simon Ammann nach seinem Sprung auf 106 Meter. Er habe darüber nachgedacht, nicht zu springen, erklärte er am ARD-Mikrofon. Vermutlich wäre es sinnvoller gewesen, das Springen gar nicht zu beginnen. So quälten sich aber, immer wieder von Windpausen unterbrochen, nach und nach die Springer unter den ungläubigen Blicken ihrer Trainer über den Bakken. Hat so einen Springen überhaupt Sinn? "Puh" , sagte Bundestrainer Werner Schuster, der die Entscheidung der Jury nicht kommentieren wollte: "Es macht zumindest keinen Spaß."

Trainer nimmt Springer raus

Auch der Blick in die Gesichter der Starter nach ihren Sprüngen sprach Bände: Enttäuschung, Frust, Verärgerung - wieder einmal erlebte die windanfällige Schanze in Innsbruck ein Springen, über das noch viel diskutiert werden wird. Österreichs Trainer Florian Liegl entschied sich zu einer komplett ungewöhnlichen Maßnahme: Obwohl die Jury signalisierte, dass gesprungen werden kann, nahm er - mit einem Kopfschütteln nach dem Blick auf den Windmonitor - seinen Springer Stefan Huber aus dem Wettkampf, als der schon oben startbereit saß. Einige Springer zuvor war der Österreicher Florian Altenburg nach einem 115-Meter-Sprung bei der Landung gestürzt.

Glück für drei DSV -Adler

Nach gut 25 Springern normalisierte sich der Wind am Bergisel etwas - wovon auch die Springer des Deutschen Skiverbands ( DSV ) profitierten. Stefan Leyhe (120,5 Meter, 11. Platz), Karl Geiger (125,0 Meter, 15.) und Andreas Wellinger (119,0 Meter, 13.) nutzten die günstigen Bedingungen. Denn danach, vor den letzten zwölf Springern, nahm der Wind wieder zu und die Jury unterbrach den Wettkampf erneut mehrmals. "Die Verhältnisse heute gehen nicht ganz an einem vorbei" , sagte Leyhe nach seinem Sprung. Ohne das Vertrauen in Bundestrainer Schuster wäre der Willinger wohl kaum gesprungen. "Da kann man genauso einen Würfel werfen, ob man weit springt oder nicht" , scherzte Wellinger.

Eisenbichler ohne Chance

Auch der Tourneevierte Markus Eisenbichler saß schon auf dem Startbalken - und musste noch einmal zurück, weil die Winde einen vernünftigen Sprung nicht zuließen. Als er dann in die Spur ging, waren die Bedingungen alles andere als ideal: Der Siegsdorfer versuchte zwar alles, landete aber bei schwachen 112 Metern auf Platz 31 - mehr war bei diesen Bedingungen nicht für ihn drin. "Es ist halt einfach windig, mal hat man's gut, mal hat man's schlecht", sagte der Bayer, der kämpferisch in den zweiten Durchgang gehen wollte. Doch den gab's nicht mehr: Wegen der bevorstehenden Dunkelheit entschied die Jury, keinen zweiten Durchgang mehr durchzuführen. In der Gesamtwertung der Tournee rutschte Eisenbichler auf den sechsten Platz ab.

Tande siegt und übernimmt Tournee-Führung

Den Sieg sicherte sich der Norweger Daniel-André Tande mit einem Sprung auf 128,5 Meter, der ihm auch die Führung in der Tournee-Gesamtwertung bescherte. Der bis dahin Tournee-Führende Kamil Stoch aus Polen, beim Probedurchgang gestürzt und mit Schulterschmerzen unterwegs, verpasste mit 120,5 Metern als Vierter einen Podestplatz und rutschte in der Gesamtwertung auf Platz zwei ab, allerdings nur 1,7 Punkte hinter Tande. Schlimmer erwischte es dagegen den bisherigen Zweitplatzierten Stefan Kraft: Der Österreicher hat nach einem 116-Meter-Sprung und Platz 18 fast keine Chancen mehr auf die Tournee-Krone 2017.