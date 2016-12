Vierschanzentournee in Oberstdorf

Von den deutschen Springern brachte sich im ersten Durchgang nur Markus Eisenbichler in eine Top-Ausgangsposition. Mit 135 Metern segelte der Siegsdorfer auf den vierten Platz. Vor ihm nur drei Springer, die allesamt als Mitfavoriten für die Tournee gelten: die Österreicher Stefan Kraft (139,0) und Michael Hayböck (135,0), dazwischen der Pole Kamil Stoch (137,.0). Mit diesen Top-drei-Springern hatte man durchaus rechnen können, dass Eisenbichler aber so stark in die Tournee startet, war aus Sicht des Deutschen Skiverbands ( DSV ) natürlich mehr als erfreulich.

Und Eisenbichler legte nach, wenn es auch nicht ganz für einen Poddestplatz reichte: Auf 133,5 Meter segelte er im zweiten Durchgang, das bescherte ihm am Ende den sechsten Platz. Etwas verpatzte er die Landung, worüber er nur kurz grummelte. "Die Weite hat nicht gefehlt, ich muss nur normal landen. Das ärgert mich extrem. Ich habe aber bewiesen, dass ich es drauf habe. Ich ärgere mich nur fünf Minuten, und dann ist es vorbei" , sagte Eisenbichler. Die Top drei zeigten dagegen auch beim zweiten Sprung keine Schwäche. Stefan Kraft verteidigte mit 134,5 Metern Platz eins und gewann das erste Springen der Vierschanzentournee vor Stoch und seinem Landsmann Hayböck.

Domen Prevc' Tournee-Chancen sind schon dahin

Überraschend dagegen, wer alles nicht in der Nähe der Spitzenplätze stand. Der Gesamtweltcupführende Domen Prevc aus Slowenien landete bei enttäuschenden 124,5 Metern, auch im zweiten Durchgang kam er nicht über 127 Meter hinaus - der vermeintliche Tournee-Topfavorit hat schon im ersten Springen als 26. alle Chancen auf den Gesamtsieg eingebüßt. Bester der drei angetretenen Prevc-Brüder war ausgerechnet der unerfahrenste: Cene Prevc sprang auf Platz acht, Tournee-Vorjahressieger Peter wurde Zehnter. Auch der im Weltcup zweitplatzierte Norweger Daniel Andre Tande blieb beim ersten Sprung mit 130,5 Metern weit unter seinen Möglichkeiten, hielt sich durch einen 138,5-Meter-Sprung im zweiten Durchgang und Platz vier noch alle Chancen offen.

Verkorkster Auftakt für DSV-Springer

Leider kamen auch die DSV-Starter beim Heimspiel in Oberstdorf nicht richtig gut über den Bakken. Von neun Springern qualifizierten sich zwar immerhin sieben für den zweiten Durchgang der Top 30. Chancen auf Spitzenplätze hatten außer Eisenbichler da aber alle schon eingebüßt. Richard Freitag als 13. war nach dem ersten Sprung noch der Beste. Durch einen fulminanten 136-Meter-Satz im zweiten Durchgang verteidigte er fast seine Position und wurde am Ende 14.