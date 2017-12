Richard Freitag - Vom Pünktchensammler zum Überflieger

Richard Freitag ist in der Form seines Lebens. Als souveräner Gesamtweltcupführender geht er in die Vierschanzentournee. Dabei prangte an seiner Stirn fast schon ein Aufkleber: "Das wird nichts mehr". Doch in diesem Winter hat sich einiges geändert. | mehr