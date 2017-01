Werner Schuster: "Die Leistung war okay, das Resultat leider nicht"

Nach dem ersten Durchgang in Innsbruck wird das Springen am Bergeisel abgebrochen. Bei schwierigen Bedingungen hat Bundestrainer Werner Schuster an seinen Schützlingen wenig zu bemängeln, ist aber dennoch über die Ergebnisse enttäuscht.