Wellinger verpasst Gesamtsieg

Mittagsmagazin | 20.03.2017 | 00:29 Min. | Verfügbar bis 20.03.2018 | Das Erste

Beim Weltcup im norwegischen Vikersund fliegt Andreas Wellinger knapp am Gesamtsieg der "Raw-Air"-Tour vorbei. In Führung liegend verpatzt der Deutsche den letzten Sprung und landet in der Endabrechnung auf dem dritten Platz.