Schuster schraubt Erwartungen zurück

Werner Schuster

In ihrer derzeitigen Form werden Freitag und Wellinger die Favoritenrolle zugeschoben bekommen. Aber auch wenn Freitag derzeit so stabil wirkt wie nie in seiner Karriere, warnt Bundestrainer Werner Schuster davor, den Rausch des Augenblicks zur dauerhaften Erwartung zu machen: "Es wird nicht Doppelsiege bis Mitte März geben" , sagt der Österreicher.

Engelberg als Tournee-Orakel?

Ein Rückschlag schon in Engelberg liegt im Bereich des Möglichen, wäre aber nicht einmal tragisch. Denn als Omen taugt das Abschneiden in der Schweiz nicht. Seit 2006 gab es 14 verschiedene Sieger am Titlis - nur drei gewannen danach auch die Tournee, zuletzt 2015/16 Peter Prevc. Im Vorjahr setzten sich Domen Prevc und Michael Hayböck durch. Ersterer wurde anschließend Tournee-Neunter und verlor danach bis heute völlig die Form - erst in Engelberg feiert Sloweniens Wunderkind nun seinen Saisoneinstand im Weltcup. Hayböck beendete die Tournee als 19. und gewann seitdem nichts mehr.

Weihnachtspause ist entscheidend

Doch auch umgekehrt funktioniert die Engelbergsche (Un-)Konstante: Sven Hannawald verabschiedete sich im Dezember 2001 mit Platz 15 in Richtung Tournee - und feierte dort seinen legendären Grand Slam.

Somit ist es für Freitag nur in zweiter Linie wichtig, wie er seine Form von Titisee auf seine Lieblingsschanze bringt, auf der er auch in schwachen Karrierejahren überzeugte (nie schlechter als Platz acht seit 2012). Vielmehr kommt es darauf an, wie der Sachse die Zeit zwischen Engelberg und Tournee überbrückt. "Das sind ja immerhin noch zwei Wochen" , sagt Schuster: "Und wer weiß, wer von den anderen da noch kommt."

wp/sid | Stand: 14.12.2017, 10:47