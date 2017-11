Skispringen

Nach dem vierten Platz zum Auftakt der Saison haben die deutschen Skispringer in der Formation Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Andreas Wellinger und Richard Freitag am Samstag (25.11.2017) das erhoffte Podest erreicht. Trotz leichter Wackler im Finale stand am Ende Platz zwei zu Buche. Dabei profiterte das DSV -Team aber von Fehlern der Konkurrenz. "Mit Rang zwei können wir schon sehr zufrieden sein. Es ist sehr eng zwischen den besten fünf, sechs Nationen. Wir haben heute keinen großen Fehler gemacht" , sagte Bundestrainer Werner Schuster im Anschluss.

Deutschland zur Halbzeit auf Podestkurs

Zur Halbzeit des zweiten von acht Teamwettbewerben in dieser Saison lag das deutsche Quartett auf dem zweiten Rang. Markus Eisenbichler erreichte als erster Springer gute 130,5 Meter. Pius Paschke, der zum ersten Mal im Weltcup beim Mannschaftsspringen dabei war, unterstrich seine starke Form mit 132,0 Metern. Andreas Wellinger (133,5 Meter) schob das deutsche Team schließlich auf den zweiten Rang nach vorne, welchen Schlussspringer Richard Freitag mit einem Satz auf 136,5 Metern festigte.

Richard Freitag

Trotzdem betrug der Rückstand auf die führenden Norweger zu diesem Zeitpunkt bereits umgerechnet 15 Meter. Bei den Skandinaviern zeigte Daniel-Andre Tande den weitesten Sprung im ersten Durchgang. Er landete erst bei 140,5 Metern. Auf den Rängen drei und vier lagen Japan und Österreich. Wellinger, der 2014 in Ruka schwer gestürzt war, sah sein Team zu diesem Zeitpunkt auf den richtigen Weg, sagte aber: "Da ist noch Luft nach oben."

Polen mit drei Springen in den zweiten Durchgang

Für das polnische Team war der Wettbewerb schon nach dem ersten Springer gelaufen. Denn Piotr Zyla durfte gar nicht erst in die Spur. Sein Anzug war zu groß und er wurde disqualifiziert. Trotz des fehlenden Springers gelang den Polen als Siebter der Einzug ins Finale. Besonders kurios: Zyla durfte im zweitem Durchgang starten - mit dem selben Material, wie der polnische Cheftrainer Stefan Horngacher erklärte. Italien, Tschechien, Finnland und Kasachstan schieden nach ihren vier Sprüngen aus.

Deutschland muss zittern