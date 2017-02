Skisprung-Weltcup in Pyeongchang

Kraft überragend - Wellinger wieder auf Podest

Ein herausragender Stefan Kraft hat die Weltcup-Premiere in Pyeongchang gewonnen. Wie schon kürzlich in Sapporo sprang Andreas Wellinger am Mittwoch (15.02.17) auch in Südkorea auf den zweiten Platz. Den Schanzenrekord holte sich jedoch an anderer DSV-Adler.