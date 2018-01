Weltcup in Zao

Maren Lundby bleibt die Nummer eins. Die Norwegerin gewann das Weltcupspringen in Japan am Freitag vor der Österreicherin Chiara Hölzl und Irina Awwakumowa aus Russland. Lundby legte im ersten Sprung mit einer Topweite auf 101,5 Metern den Grundstein. Mit einem Satz auf 100 Meter im Finaldurchgang gewann sie deutlich. Es war ihr vierter Sieg in Serie.

Straub als 19 beste Deutsche

Beste Deutsche wurde Ramona Straub mit Sprüngen auf 85 und 89 Meter auf Rang 19. Auf Platz 22 landete Anna Rupprecht. Katharina Althaus und Carina Vogt waren nicht am Start. Sie verzichten auf die komplette Japantour und wollen sich stattdessen in der Heimat gezielt auf die Olympischen Winterspiele vorbereiten. Althaus, bisher in sechs Springen sechs Mal auf dem Podest, opfert für das große Ziel Olympia auch ihre Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup. Nach fast zwei Jahren Verletzungspause kehrte die Eilenburgerin Ulrike Gräßler ins deutsche Weltcup-Aufgebot zurück. Das Comeback der 31-Jährigen war aber nicht von Erfolg gekrönt. Sie scheiterte bereits in der Qualifikation.

Am Samstag und Sonntag stehen zwei weitere Einzel-Weltcups in Zao an.