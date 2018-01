Überflieger Stoch mal nicht Erster

Nicht der Führende in der Tourneewertung, Kamil Stoch, machte den besten Sprung des Tages, sondern sein Landsmann Dawid Kubacki. Der Pole kam auf 136 Meter und gewann vor dem Norweger Johann Andre Forfang (135 Meter) und dem Schweizer Simon Amman (136 Meter) die Qualifikation. Stoch wurde nur Fünfter. Er hat bisher alle drei Springen bei dieser Tournee gewonnen und greift den Rekord von Sven Hannawald aus dem Jahr 2001/2002 an.

Die deutschen K.o-Duelle im Überblick

Andreas Wellinger (Ruhpolding/8.) - Elias Tollinger (Österreich/43.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/9.) - Tomasz Pilch (Polen/42.)

Karl Geiger (Oberstdorf/17.) - Anze Semenic (Slowenien/34.)

Stephan Leyhe (Willingen/26.) - Noriaki Kasai (Japan/25.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/33.) - Domen Prevc (Slowenien/18.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/47.) - Stefan Kraft (Österreich/4.)

Video starten, abbrechen mit Escape Vierschanzentournee in Bischofshofen - die Stimmen nach der Qualifikation | Sportschau | 05.01.2018 | 02:34 Min. | Verfügbar bis 05.01.2019 | Das Erste

Alle DSV-Adler qualifiziert

Nach dem Tournee-Aus für Richard Freitag waren in der Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee nur noch sechs Deutsche dabei: Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger gingen über den Bakken. In die Rolle des Stoch-Verfolgers ist Andreas Wellinger (8. Platz in der Quali) geschlüpft. Sein Rückstand ist aber sehr groß: Vor dem letzten Springen hat Stoch auf den Bayern 65 Punkte Vorsprung.