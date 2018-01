Freitag stand beim dritten Springen auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck hoch in der Luft, überkreuzte die Ski bei der Landung und schlug hart auf dem Boden auf. Mit 130 Metern qualifizierte er sich zwar als 22. für den zweiten Durchgang, trat allerdings nicht an.

"Richard hat Schmerzen"

Freitag wurde noch während des Springens ins Krankenhaus gebracht, wo einer Kernspintomographie Klarheit bringen soll. Freitag klagte vor allem über Schmerzen im linken Hüftbereich. "Wir dürfen uns nicht eingraben. Richard hat sich nichts zu schulden kommen lassen. Es war ein sehr guter Sprung" , erklärte Bundestrainer Werner Schuster, der viel mehr die Verantwortlichen kritisierte. "Es war definitiv zu viel Anlauf und eine falsche Wettkampfführung. So weit darf man hier bei diesen Bedingungen nicht springen lassen.“

Durch Freitags Sturz ist der Weg zum Tourneesieg für Kamil Stoch frei. Der Pole gewann auch in Innsbruck und ist dem historischen Rekord von Sven Hannawald, der alle vier Springen gewann, damit ganz nahe gekommen.

Kraft wünscht Freitag das Beste