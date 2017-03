Kraft schlägt bei Raw-Air-Tour wieder zurück

Stefan Kraft hat sich die Führung in der neuen Raw-Air-Tour in Norwegen zurück geholt. Beim Springen von Trondheim, der dritten von vier Stationen, gewann der Österreicher in überragender Art und Weise und korrigierte damit sein Windpech vom Vortag schnell wieder. Der Weltmeister bezwang den Norweger Andreas Stjernen und Andreas Wellinger.

Der Ruhpoldinger arbeitete sich mit einem sehr guten zweiten Sprung noch von Rang 6 auf das Podium und das 0,9 Zähler vor Teamkollege Markus Eisenbichler. Achter wurde Richard Freitag. Wellinger meinte in der ARD -Sportschau: " Sehr gut. Der zweite Sprung war nochmal ziemlich cool. Ich kann mich, wenn überhaupt, nur über den ersten Sprung beschweren, Da war ich an der Kante etwas zu spät. Schade, dass wir nicht zu zweit auf dem Podium waren. " In der Raw-Air-Wertung ist er nun Zweiter. Rang drei verteidigte Markus Eisenbichler.

Bundestrainer sauer über die Punktrichter

Bundestrainer Werner Schuster kritisierte die Punktvergabe: " Der Markus ist bestraft worden, dafür, dass er zu weit unten war. Aber Wellinger, Stjernen, Kraft - ich weiß nicht, was die Springer noch machen müssen, um eine 20 zu bekommen. Wahrscheinlich gibt es die am Ende wieder zu Discount-Preisen. "

Nach dem 1. Durchgang: Drei DSV-Adler unter den besten Sieben

Drei Deutsche hatten nach dem 1. Durchgang unter den besten Sieben gelegen: Bester war Markus Eisenbichler als Dritter, er legte mit 141 m die Bestweite hin. Andi Wellinger befand sich direkt vor Richard Freitag auf Position sechs. Andreas Wank belegte unmittelbar vor Stephan Leyhe Rang 24. Als 31. schied Karl Geiger (Oberstdorf/123 m ) knapp aus. Die Führung hatte sich der derzeit überragende Österreicher Stefan Kraft nicht nehmen lassen. Andreas Stjernen (Norwegen) war nur 1,3 Punkte hinter Kraft Zweiter.

Noch sechs Sprünge in Norwegen

Das Springen in Lillehammer, das am Dienstag wegen starken Windes ausgefallen war, wird am Freitag (16.30 Uhr) auf der Flugschanze in Vikersund mit nur einem Durchgang als "Raw Air"-Wertungssprung zehn nachgeholt. Die für Freitag geplante Qualifikation in Vikersund wurde auf Samstag (14.15 Uhr/Sprung elf) verlegt, im Anschluss findet der Team-Wettbewerb (12 und 13) sowie am Sonntag das Abschluss-Einzel (14 und 15) statt.

Raw-Air-Serie

Die Raw-Air-Serie war ursprünglich über 16 Wertungssprünge in zehn Tagen auf den Schanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund (bis 18. März) angelegt. In die Gesamtwertung fließen neben den Ergebnissen in den Einzelwettbewerben auch die individuellen Leistungen in den Teamspringen sowie in der Qualifikation ein.