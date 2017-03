Weltrekorde und Blackout bei verrückten Teamspringen

Diese "Raw-Air"-Serie zieht sich wie Kaugummi: Auch das Teamspringen auf der Skiflugschanze in Vikersund wurde am Samstag (18.03.2017) zunächst zur Hängepartie, nahm dann aber rasant Fahrt auf und entwickelte sich zum Spektakel. Der Sieg beim Weitenfestival ging an die Norweger. Das Norge-Quartett gewann vor Polen und Österreich. Die deutsche Mannschaft um Karl Geiger, Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger kam hinter den Slowenen nur auf den fünften Rang.

Pausen und Rekorde im ersten Durchgang

Das Teamspringen hatte äußerst schleppend begonnen. Weil der Wind so heftig auffrischte, dass Gefahr für Leib und Leben der Springer bestand, wurde der Wettbewerb in der ersten Gruppe permanent unterbrochen. Nach 40 Minuten waren gerade einmal zehn Springer im Tal. Direkt nach dem Absprung war den Athleten Aufwind mit bis zu 5 Metern pro Sekunde entgegen geschlagen.

Geiger vom Held zum Depp

Die Gewalt bekam Karl Geiger zu spüren. " Es hat mir in der Luft fast den Schuh ausgezogen ", sagt der deutsche Startspringer nach seinem Flug auf satte 205 Meter. Einen ähnlich turbulenten Flug wollte die Jury anderen Athleten ersparen. Nach Geiger entschied man sich erst für eine längere Pause und dann für einen Neustart. Geiger musste also noch einmal auf den Monsterbakken und setzte diesen Sprung völlig in den Sand. Er landete bei erschreckenden 132 Metern. Damit war Deutschland nach dem ersten Sprung schon aus dem Rennen und abgeschlagen Letzter. Der Pole Piotr Zyla flog 113 Meter weiter als Geiger.

Freitag und Eisenbichler nur Mittelmaß

Bei Markus Eisenbichler klappte nichts. (Archivbild)

Für die Deutschen ging es fortan nur noch um Schadensbegrenzung. Mit 205,5 Metern gelang dies Richard Freitag nur bedingt. Unmittelbar vor dem Sachsen war der Norweger Robert Johansson 252,0 Meter - und damit neuen Weltrekord gesprungen. Bei Freitag wurde dann um zwei Luken verkürzt, dass man auch mit weniger Anlauf weit fliegen kann, zeigte unmittelbar nach dem Deutschen der Österreicher Manuel Fettner auf 229,5 Meter. Als Achter beendete Deutschland die zweite Gruppe. Weil die Finnen und Schweizer in der dritten Gruppe patzten, brachte Markus Eisenbichler seine Mannschaft mit 206,5 Metern auf den sechsten Platz. In der Raw-Air-Wertung büßte Eisenbichler aber viele Punkte ein.

Wellinger überragend - Kraft mit Weltrekord

Der Weltrekordsprung von Stefan Kraft auf 253,5 Meter.

Verlass war nur auf einen: Andreas Wellinger trug es auf satte 245,0 Meter. So weit war der Bayer zuvor noch nie gesegelt. Stefan Kraft aus Österreich toppte auch das noch und überflügelte den Weltrekord von Johansson noch einmal. 253,5 Meter leuchteten auf der Anzeigetafel.

Deutschland als Fünfter abgeschlagen

Deutschland lag zur Halbzeit auf dem sechsten Platz und kämpfte sich mühsam nach vorn. Mit 172 Metern schob sich Karl Geiger zumindest an Japan vorbei auf den fünften Rang. Richard Freitag sicherte die Position mit 210 Metern, entscheidend nach vorn ging es aber nicht. Für Eisenbichler - den dritten Deutschen - war das Teamspringen in doppelter Hinsicht eine Enttäuschung, denn auch bei seinem zweiten Sprung kam er nur auf 201,5 Meter und fiel in der Raw-Air-Wertung, weit zurück. Wellinger hatte seine Nerven im Griff, packte auch im zweiten Durchgang mit 242,5 Meter ein Traumsprung aus und bleibt in der gut dotieren Raw-Air-Wertung auf Siegkurs.

Kräftezehrende Norwegen-Tour

16 Sprünge waren in dem neuen Wettbewerb innnerhalb von zehn Tagen geplant. Ein irres Pensum. Angesichts der Wetterkapriolen war es fast schon eine Quälerei. " Man merkt schon, dass der Schädel - zumindest bei mir - müde wird ", sagte Geiger. Skisprung-Trainer Werner Schuster lobt den Teamgeist im deutschen Team: " Ich bin sehr zufrieden. Letztes Jahr musste Severin Freund die Stimmung hochhalten, jetzt sorgen Andi und Markus für Begeistertung. Wir wollen bis zum Schluss alles geben ", kündigte Schuster mit Blick auf das Skifliegen in Planica am kommenden Wochenende an.

Vorher steht aber noch das letzte Einzelspringer der Raw Air-Serie (deutsch: raue Luft) an. Wenn, ja wenn der Wind mitspielt. Beste Chancen auf den Sieg hat der zweifache Vizeweltmeister Wellinger, der sich am Sonntag mit Doppel-Weltmeister Kraft wohl um den Sieg streiten wird.

Raw-Air-Serie - so geht's!

Die Raw-Air-Serie war ursprünglich über 16 Wertungssprünge in zehn Tagen auf den Schanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund angelegt. Der Wind verhagelt diesen Plan. Das Springen in Lillehammer musste abgesagt werden. Ein Unterschied zur Vierschanzen-Tournee besteht darin, dass bei Raw Air auch die Qualifikationssprünge in die Gesamtwertung einfließen. Der Stress wird mit viel Preisgeld versüßt. Insgesamt wird rund eine halbe Million Euro ausgeschüttet. Der Raw-Air-Sieger erhält ein Extra-Preisgeld in Höhe von 60.000 Euro.