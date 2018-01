Richard Freitag kann nach seiner Verletzungspause bei der Skiflug- WM in Oberstdorf (18. - 21.01.2018) wieder an den Start gehen. Nach Angaben des Deutschen Ski-Verbandes ( DSV ) steht der 26-jährige Sachse im fünfköpfigen Aufgebot für die Wettkämpfe im Allgäu.

Freitag noch nicht schmerzfrei

Der aktuell beste deutsche Skispringer schätzt seinen Gesundheitszustand aktuell so ein: " Ich bin zwar noch nicht 100 Prozent schmerzfrei, aber guter Dinge, dass es trotz alledem gut funktionieren wird ", so Freitag. Außerdem freue er sich auf " coole Skiflug-Tage, eine tolle Stimmung in Oberstdorf und natürlich darauf, wieder im Zirkus und beim Team zu sein ", so Freitag weiter.

Erst Sturz, dann Pause

Freitag war bei der Vierschanzentournee in Innsbruck gestürzt und hatte zuletzt wegen einer Verletzung an der Hüfte aussetzen müssen. Er gilt trotz seiner Verletzungspause als Kandidat für eine Medaille. Neben Freitag nominierte Bundestrainer Werner Schuster auch Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe für die Titelkämpfe. Pius Paschke wurde nach zuletzt schwächeren Leistungen nicht berücksichtigt.

Medaille als DSV -Minimalziel