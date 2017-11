Stephan Leyhe überrascht bei Quali-Springen

Stephan Leyhe auf der Schanze in Wisla

Leyhe, der bei einem Weltcup noch nie auf dem Podest stand, schaffte am Freitagabend (17.11.2017) 124,5 Meter, was die viertbeste Weite war. Allerdings hatte der 25-Jährige relativ viel Rückenwind und bekam zudem ausgezeichnete Haltungsnoten. Andreas Wellinger landete auf dem vierten Platz, Richard Freitag wurde Sechster, Karl Geiger Achter. Auch Markus Eisenbichler, Pius Paschke und David Siegel dürfen beim Einzel am Sonntag starten. Den mit 126,5 Metern weitesten Satz machte der Österreicher Stefan Kraft, der die Qualifikation damit klar für sich entschied.

Mit seinem zweiten Platz in der Qualifikation katapultierte sich Stephan Leyhe direkt in das deutsche Quartett für das Teamspringen am Samstag. Bundestrainer Werner Schuster nominierte außerdem Andreas Wellinger, Richard Freitag und Markus Eisenbichler.