Wellinger übernimmt die Führung bei der Raw-Air-Tour

Die Ski-Adler sind auf der Raw-Air-Tour in Trondheim gelandet und haben gleich einen neuen Strahlemann. Besonders erfreulich aus deutscher Sicht, denn Andreas Wellinger hat die Führung in der Gesamtwertung übernommen. In der Qualifikation kam der 21-Jährige nach einem Sprung auf 138,0 Meter auf den dritten Rang und zog mit 942,2 Punkten nach sieben von 15 Durchgängen an dem Österreicher Stefan Kraft (935,1) vorbei, der nach 120,0 Metern glatt 28 Punkte auf Wellinger einbüßte. Die Vorentscheidung gewann der Pole Kamil, der 139,0 Meter weit flog.

Alle DSV-Adler dabei

Markus Eisenbichler

In dem Wettkampf, der sich nach erneuten Windkapriolen über zwei Stunden hinzog, kam Markus Eisenbichler nach einem Sprung auf 129,5 Metern auf Platz acht und ist in der Gesamtwertung Dritter (917,5). Richard Freitag aus Aue belegte am Mittwoch in Trondheim Platz 13. In Karl Geiger (Oberstdorf) als 25., Stephan Leyhe (Willingen) auf Rang 26 und Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) als 40. qualifizierten sich auch die weiteren drei DSV-Starter für den Wettbewerb am Donnerstag. Beobachtung am Rande: Gregor Schlierenzauer wurde es nach dem langen Warten zu bunt, sodass der Österreicher wieder vom Brett stieg und auf seinen Sprung verzichtete.

Lillehammer-Nachholer in Vikersund

Das Springen in Lillehammer, das am Dienstag wegen starken Windes ausgefallen war, wird derweil am Freitag auf der Flugschanze in Vikersund mit nur einem Durchgang als Raw-Air-Wertungssprung nachgeholt. Die für Freitag geplante Qualifikation in Vikersund wurde auf Samstag verlegt, im Anschluss findet der Team-Wettbewerb sowie am Sonntag das Abschluss-Einzel statt.

red/sid | Stand: 15.03.2017, 19:40