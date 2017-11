Gute Teamleistung

Skispringer Andreas Wellinger

Wellinger zeigte mit 127 Metern zwar nicht den weitesten Sprung im deutschen Team. Allerdings rückte er nach Punkten vor Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), der sich mit 130 Metern Platz elf holte. Dahinter reihte sich Pius Paschke (WSV Kiefersfelden) mit einem stabilen Sprung auf 124,5 Meter ein. Karl Geiger (SC Oberstdorf) war mit 122 Metern als 18. gut unterwegs. Stephan Leyhe (SC Willingen) sprang technisch sauber allerdings nur auf 121,5 Meter und Rang 25. Für die Qualifikation der Besten 50 reichte es jedoch auch für ihn locker. Teamkollege David Siegel (SC Baiersbronn) tat sich dagegen schwer. Ihm gelangen 90,5 Meter - nur die 44,1 Punkte dafür reichten nicht, um beim Einzelspringen dabei zu sein.

Top-Ten-Springer Huber scheitert an neuen Regeln

Nicht ganz so gut lief es für den Top-Ten-Springer Daniel Huber der bei widrigen Windbedingungen einen Sturz noch verhindern konnte, die Qualifikation aber verpasste. Vor der Regeländerung waren die Top-Ten-Athleten für das Springen gesetzt. Altmeister Noriaki Kasai hatte in Ruka schon zweimal gewonnen. Dieses Mal ist er als 64. erst gar nicht dabei.

Samstag: Teamspringen

Am Samstag (ab 16.15 Uhr) steht in Kuusamo/Ruka das Teamspringen auf dem Programm: Wir berichten vom Mannschafts-Wettkampf per Livestream und Live-Ticker.