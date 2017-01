Qualifikation Wisla

Toller Flug, harte Landung: Richard Freitag hat am Freitag überzeugt und die Qualifikation für das Springen im polnischen Wisla gewonnen. Mit 133,0 Metern gelang ihm eine ansehnliche Weite, die auch vom Norweger Andreas Stjernen erreicht wurde. Den Ausschlag gaben die Punkte, und da hatte der Auer mit 129,3 Zählern auf Stjernen (125,8) eindeutig die Nase vorn. Der Pole Dawid Kubacki schaffte sogar noch einen halben Meter mehr als die beiden Führenden, musste sich aber auf Rang vier einordnen (124,4).

Andreas Wellinger war mit vorn dabei.

Auch Andreas Wellinger wusste sich zu behaupten. Der Mann aus Ruhpolding kam ordentlich ins Fliegen und landete bei 132,0 Metern. Eine Hausnummer, die ihm Platz fünf bescherte (123,2). Drittbester Deutscher an diesem Freitagabend wurde Stephan Leyhe, den es auf 130,0 Meter trug (10. Platz/120,2). Karl Geiger aus Oberstdorf reichten 120,0 Meter (28./109,2) zum Weiterkommen. Der Hinterzartener Andreas Wank, der für Severin Freund nachnominiert wurde, sprang zwar anderthalb Meter weiter als Geiger, am Ende blieben ihm wegen schlechterer Haltungsnoten der 31. Platz (107,7).



Österreichs Topstar Gregor Schlierenzauer, der in Wisla sein Comeback nach mehr als einem Jahr Pause feierte, erreichte als 19. ebenfalls die Qualifikation. Von den slowenischen Prevc-Brüder bekommen die Zuschauer dagegen nur Cene und Domen zu sehen. Peter Prevc, Tournee-Sieger und Dominator 2015/16, ist am Samstag nicht dabei.

Eisenbichler stürzt ab - Kofler top

Markus Eisenbichler war bereits vorqualifiziert, versuchte es trotzdem und landete bei enttäuschenden 102,0 Metern. Ohne Wertung ging zudem Andreas Kofler aus Österreich über die Schanze und schaffte in der Gruppe mit 133,5 Metern Tagesbestweite. Den Weitenrekord auf der Adam-Malysz-Schanze in Wisla hält der Österreicher Stefan Kraft, der im Januar 2013 139,0 Meter ins Tal brachte.

jmd | Stand: 13.01.2017, 19:14