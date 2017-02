Qualifikation in Pyeongchang

Alle DSV-Adler bei Weltcup-Premiere in Südkorea dabei

Die deutschen Skispringer gehen am Mittwoch (15.02.17) in voller Teamstärke in die Weltcup-Premiere auf der neuen Olympiaschanze im südkoreanischen Pyeongchang. Gewonnen hat die Qualifikation ein Überraschungsmann aus Polen.