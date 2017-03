Showdown auf der Riesenschanze

Das letzte Event der Wintersportsaison 2016/2017 hat es in sich: Die "Letalnica" von Planica ist die zweitgrößte Skiflugschanze der Welt und erlaubt Sprünge von weit über 220 Metern. Der Schanzenrekord von Peter Prevc aus dem Jahr 2015 liegt bei 248,5 Metern - und könnte in diesem Jahr übertroffen werden. "Wir werden hoffentlich viele weite Flüge bis zu 250 Metern sehen" , meint Franci Petek, der Direktor des slowenischen Verbandes. Gerade erst stellte der Österreicher Stefan Kraft in Vikersund einen neuen Weltrekord mit einem Sprung auf 253,5 Metern auf, vielleicht fällt sogar diese Marke. Die Organisatoren erwarten bis zu 70.000 Fans, die Skiflug-Anlage befindet sich in perfektem Zustand und auch die Wettervorhersagen sind gut. Die Fans freuen sich auf zwei Einzel-Wettbewerbe (Freitag und Sonntag) und ein Teamspringen (Samstag).

Deutsche Hoffnung Andreas Wellinger

Andreas Wellinger

Die deutschen Hoffnungen ruhen insbesondere auf Andreas Wellinger, der nach seinem unglücklichen Abschneiden bei der "Raw Air"-Tour, der norwegischen Vierschanzentournee, auf Wiedergutmachung sinnt. "Stinksauer" war Wellinger nach seinem letzten Sprung in Vikersund. Schlechte Bedingungen und eine umstrittene Entscheidung der Jury hatten ihm die Chance auf den Gesamtsieg genommen. Der aktuelle Topspringer des DSV war zuvor lange in Führung gelegen, ehe er doch noch die Konkurrenz vorbeiziehen lassen musste und "nur" Dritter wurde. Zwei Siege und zwölf weitere Podestplatzierungen - so Wellingers beeindruckende Bilanz (im Einzel und Team) in diesem Jahr. Anfang der Woche sollten die deutschen Springer "ihre Akkus noch einmal aufladen" , wie Bundestrainer Werner Schuster sagte.

Chancen im Nationencup

Zum erweiterten Favoritenkreis gehören Markus Eisenbichler und Richard Freitag, zuletzt zeigte der junge Karl Geiger eine gute Form. Stephan Leyhe und Andreas Wank komplettieren das DSV-Team, das sich Chancen beim Teamwettbewerb ausrechnet. Zuletzt hatten sie in Lathi bei der WM im Februar gewonnen. Die deutsche Mannschaft (4847 Punkte) könnte zum dritten Mal nach 2002 und 2015 den Nationencup gewinnen, Polen (5316 Punkte) und Österreich (5053 Punkte) haben allerdings die bessere Ausgangsposition. Bundestrainer Schuster meinte: "Wir wollen mit guten Abschlussflügen die Saison beenden, die ich als sehr erfolgreich bezeichnen würde."

Zweikampf Kraft vs. Stoch

Kamil Stoch und Stefan Kraft

An der Spitze der Gesamtwertung duellieren sich Weltrekordhalter Kraft und Vierschanzentourneesieger Stoch in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Salzburger liegt vor den letzten beiden Einzelspringen nur 31 Punkte vor dem Polen und startet als leichter Favorit. Höchstwahrscheinlich fällt die Entscheidung erst mit dem allerletzten Sprung. Für Kraft wäre es die erste Kristallkugel. Der letzte Österreicher, der den Gesamtweltcup gewinnen konnte war Gregor Schlierenzauer 2013. Stoch könnte den Gesamtweltcup bereits zum zweiten Mal gewinnen und wäre dann mit fast 30 Jahren der älteste Titelträger aller Zeiten.

