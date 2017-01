Katharina Althaus (Oberstdorf) und Carina Vogt (Degenfeld) haben es beim Weltcup-Skispringen in Oberstdorf fast aufs Siegertreppchen geschafft. Lokalmatadorin Althaus wurde auf der Großschanze mit Sprüngen von 119,5 und 124 Metern Vierte. Trotz des knapp verpassten Podestplatzes war Althaus nicht traurig. "Es ist cool, dass mir die besten Sprünge zuhause gelungen sind" , sagte Althaus im ZDF . "Ich bin völlig zufrieden mit dem vierten Platz." Teamkollegin Vogt sprang 117 und 122,5 Meter weit und meldete sich mit Platz fünf in der Weltspitze zurück. "Es war ein sehr guter Wettkampf, darauf kann man aufbauen" , sagte die Weltmeisterin über ihre erste Top-Ten-Platzierung des Winters.

Takanashi gewinnt vor Awwakumowa

Der Sieg ging zum wiederholten Male an Sara Takanashi. Die Ausnahmespringerin aus Japan verwies mit Sprüngen von 131 Metern und 129 Metern die Russin Irina Awwakumowa (117,5/132,0 Meter ) und Landsfrau Yuki Ito (121,5/131,5 Meter) auf die Pätze.

Sechs DSV-Springerinnen in den Punkten

Auch mannschaftlich lieferten die DSV-Springerinnen eine ordentliche Leistung ab. Svenja Wirth als 13. und Luisa Görlich als 15. schafften die halbe WM-Norm. Juliane Seyfahrt (Ruhla) und Pauline Heßler holten als 20. und 26. noch Weltcuppunkte. Nicht am Start war Anna Rupprecht (Degenfeld), die beim Saisonauftakt in Lillehammer als Dritte für die einzige deutsche Podestplatzierung in diesem Winter gesorgt hatte. Sie musste die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses vorzeitig beenden.

Am Sonntag findet in Oberstdorf ein zweites Weltcup-Springen von der Großschanze statt. Beginn ist um 16.20 Uhr.

dko/dpa/sid | Stand: 07.01.2017, 18:17