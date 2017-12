Nach dem ersten Durchgang schien ein deutscher Sieg noch durchaus möglich. Das DSV-Quartett mit Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Andreas Wellinger und Richard Freitag lag 26 Punkte hinter Polen und 13 hinter Norwegen. Machbar bei vier Springern und nach den Leistungen in der Vorwoche, sollte man denken.

Aber es kam anders. Eisenbichler und Geiger sprangen deutlich kürzer als ihr unmittelbaren Konkurrenten aus Polen (Zyla, Kot) und Norwegen (Johansson, Tande). Eine Hypothek, die auch Wellinger und Freitag nicht ausgleichen konnten. Zwar lieferten sie tolle Sprünge ab, gehörten zu den besten fünf Einzelspringern der gesamten Konkurrenz und holten insgesamt etwa 20 Punkte auf Polen und Norwegen auf, aber ihre unmittelbaren Kontrahenten (Kubacki, Fannemel, Stoch, Forfang) flogen weit genug, um vorn zu bleiben.

Bundestrainer Werner Schuster konstatierte: "Wir sind mit großen Ambitionen angetreten. Die Schanze ist aber ein bisschen speziell. Wir sind diesmal mannschaftlich nicht so geschlossen aufgetreten wie bei den Stationen zuvor. Das hätte es heute aber gebraucht. Wir hatten nicht die Konstanz. Aber wir werden morgen noch einmal angreifen."

Norwegen und Polen als Mannschaften eine Klasse für sich

Am Beispiel der Polen konnte man beobachten, was die Anfahrtsgeschwindigkeit im Skispringen ausmacht. Am vergangenen Wochenende im russischen Nishni Tagil waren die Polen da noch geschlossen langsamer als die anderen Spitzenteams und erreichten auch keine guten Platzierungen. Jetzt in Titisee-Neustadt stimmte das Material offenbar wieder. Und ohne Nachteile in der Geschwindigkeit zeigten die Polen, dass sie ein siegfähges Team mit auch siegfähigen Einzelspringern haben.

Die Norweger, nach vier Sprüngen noch hinter Polen, drehten vor allem im zweiten Durchgang richtig auf. Johansson, Tande und Fannemel sorgten für ein Zehn-Punkte-Polster vor dem allerletzten Springer. Und Johann-André Forfang brauchte dieses Polster auch. Einige Meter ließ er gegen Kamil Stoch liegen, aber am Ende reichte es für die Norweger mit einem Vorsprung von 0,8 Punkten.

Deutschland klarer Dritter nach vorn und hinten

Knapp 30 Punkte hatten die DSV-Adler Rückstand auf Norwegen und Polen. Aber noch mehr Punkte hatten sie Vorsprung auf alle anderen Teams. Slowenien und Österreich wurden Vierte und Fünfte, noch deutlicher zurück folgten dann Japan, Finnland und die Schweiz. Die Tschechische Republik, Italien und Russland hatten den zweiten Durchgang der besten acht Mannschaften verpasst.

Video starten, abbrechen mit Escape Skispringen - Die Analyse vom Mannschaftsspringen | Sportschau | 09.12.2017 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 09.12.2018 | Das Erste

Morgen Einzelwettkampf

Die guten Leistungen der Norweger und Polen hatten sich heute schon vor dem Teamwettkampf angedeutet. Denn da fand die Qualifikation für das morgige Einzelspringen statt. Dabei waren Forfang, Kubacki, Freitag, Zyla, Stoch, Tande, Hula, Kot und Wellinger die besten.

Aber auch die anderen DSV-Springer qualifizierten sich, und zwar Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Pius Paschke.

Der Einzelwettkampf morgen soll um 15:30 Uhr beginnen.

Thema in: Sportschau, Das Erste, 09.12., 16.00 Uhr