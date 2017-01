Stoch überflügelt Wellinger und Freitag

Der Sieg im Teamspringen hatte den deutschen Skiadlern in Zakopane frisches Selbstvertrauen und Sicherheit gegeben. Im Einzelspringen von der Großschanze führte am Sonntag (22.01.17) nach Durchgang eins Richard Freitag mit 132,5 Metern/144,6 Punkten vor Andreas Wellinger (130,5 /143,79) und Michael Hayböck (132,5/142,8). Markus Eisenbichler war mit 133 Metern punktgleich auf Rang vier. Stephan Leyhe ging als Zehnter (128,5/138,4) und Karl Geiger ( 127 / 135,2) als 14. in die Entscheidung.

Stoch zieht an deutschen Springern vorbei

Richard Freitag in Zakopane

Die Chancen für Freitag standen gut, nach Innsbruck im Januar 2015 wieder ein Weltcupspringen zu gewinnen. Doch es kam anders. Bei kräftigem Rückenwind sprang Kamil Stoch, Sechster nach dem ersten Durchgang (130,5 Meter), mit 131 Metern und insgesamt 287,4 Punkten an die Spitze. Sehr zum Jubel seiner Landsleute. Markus Eisenbichler legte mit 130,5 Metern wieder einen guten Sprung hin. Doch der Siegsdorfer konnte sich nicht verbessern und blieb am Ende Vierter. Auch Andreas Wellinger konnte den Polen nicht verdrängen - trotz einer Weite von 133 Metern (285,8 Pkt.) Die große Chance auf den Sieg hatte dann noch Richard Freitag. Der Rückenwind hatte sich wieder etwas gelegt, sodass der Mann aus Aue 134 bis 135 Meter für den Sieg gebraucht hätte. Doch der Sachse landete bereits bei 131 Metern und fiel mit insgesamt 284,2 Punkten auf Platz drei zurück. Dennoch gab es für die DSV-Skiadler ein tolles Mannschaftsergebnis zu feiern. Geiger war auf 127,5 Meter geflogen, mit insgesamt 274,9 Punkten wurde Elfter. Leyhe, der am Freitag noch die Qualifikation gewonnen hatte, wurde nach einem zu kurzen Flug auf 125,5 Meter 16.

Schuster dennoch zufrieden