Die deutschen Skispringer jubelten im russischen Nischni Tagil im Kollektiv. Richard Freitag gewann vor den beiden Norwegern Daniel André Tande und Johann André Forfang und verzückte dabei auch den Bundestrainer. "Er hat sich sehr stabilisiert, hat eine richtige Freude am Skispringen. Er hat eine Riesenqualität" , freute sich Werner Schuster im ZDF .

Geiger kann Spitzenplatz nicht verteidigen

Schon vor dem letzten Springer hatte ein deutscher Tagessieg festgestanden. Freitag führte, und oben saß nur noch Karl Geiger. Der hatte nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen, konnte seine Spitzenposition aber mit einem Satz auf 131 Meter nicht verteidigen. Sein sechster Platz tröstete ihn, denn das war die Olympia-Norm.

Richard Freitag fühlte sich indes in Russland pudelwohl. Mit Sprüngen auf 135 m und 137 m schnappte er sich seinen sechsten Weltcupsieg. Im ersten Durchgang hatte er bei der Landung in den Schnee gegriffen, die vielen Punktabzüge nahm er mit Humor: "So weit unten reinzufliegen, muss ich noch üben. Das habe ich noch nicht so drin" , sagte er. Und Freitag lernte schnell: Im Finale ging es zwei Meter weiter, und die Landung war exzellent.

Wellinger macht Riesensatz nach vorn

Andreas Wellinger flog vom 21. Rang noch in die Top Ten. Der Ruhpoldinger dürfte sich noch lange über seinen ersten Sprung ärgern. Mit nur 127 Metern hatte er sich die Chance auf den Sieg verbaut. Im Finaldurchgang gelang ihm ein Traumflug auf 138,5 Metern. Er zog in die Leadersbox ein und wurde erst von Johann André Forfang abgelöst. Der Norweger flog auf 141,5 Meter und stellte damit einen neuen Schanzenrekord auf. Wellinger indes verbesserte sich auf den vierten Platz.

Paschke spielen die Nerven einen Streich

Auch nur einen guten Sprung brachte Pius Paschke ins Tal. Der 27-Jährige vom WSV Kiefersfelden lag nach dem ersten Durchgang auf dem fünften Platz, wollte dann aber zu viel und fiel mit nur 122,5 Metern deutlich zurück. Dennoch bleibt er in der jungen Weltcupsaison eine positive Überraschung im deutschen Team.

Eisenbichler bringt Trainingsleistungen nicht in den Wettkampf

Neues Springen, altes Problem bei Markus Eisenbichler: Der Siegsdorfer war in der Qualifikation und im Probedurchgang der Beste, doch wenn es darauf ankommt, schwächelt der 26-Jährige. Am Samstag waren nach 129 Metern (17. Platz) im ersten Durchgang schon alle Chancen auf eine Top-Platzierung dahin. Auch im zweiten konnte er sich mit 127 Metern nicht steigern, war aber nicht unzufrieden: "Der Sprung war eigentlich okay. Heute brauchst du ein bisschen Glück, das fehlte ."

Aus 6 mach 5

Stephan Leyhe (Willingen) war diesmal ein Kurzarbeiter. Er verpasste mit 114,5 Metern als einziger Deutscher den Finaldurchgang.

