Skiflug-WM in Oberstdorf

"Wir haben heute mit einem Trainingsdurchgang mehr erreicht als gedacht. Über uns ist eine extrem stürmische Situation, und wir waren einmal im Windschatten. Aber langsam bricht der Wind immer mehr zum Boden durch" , begründete FIS -Renndirektor Walter Hofer die Absage. Dass am Donnerstag zumindest ein Trainingsdurchgang möglich war, sorgte bei Hofer für große Erleichterung. Denn dieser könnte bei Problemen am Freitag auch als Qualifikation gewertet werden. Danach würde man mit dem ganzen Starterfeld in den ersten Wertungsdurchgang gehen. Die Qualifikation ist für 14:30 Uhr geplant. Anschließend soll es die ersten beiden Durchgänge im Einzel geben. Am Samstag folgen dann die Springen drei und vier. Den Abschluss bildet ein Teamwettbewerb am Sonntag.

DSV-Adler Richard Freitag