Richard Freitag in bestechender WM-Form

Für Richard Freitag bedeuten die 228 und 225 Meter an seinem Namenstag ein sensationelles Comeback. Vor allem wenn man betrachtet, dass der 26-Jährige nach zweiwöchiger Verletzungspause immer noch unter Schmerzen springt. Hinzu kam noch zusätzliche Anspannung. "So nervös war ich schon lange nicht mehr. Auch wenn Oberstdorf eine gute Schanze ist, um wieder einzusteigen. Aber es war echt cool" , sagte der Sachse nach seinem ersten Sprung. Dass auch der zweite Sprung richtig saß, sorgte bei Freitag für Erleichterung: "Ja, das waren zwei schöne Flüge. Es macht einfach Spaß."

Christian Winkler, der den erkrankten Bundestrainer Werner Schuster vertrat, war begeistert: "Die Leistung, die er abruft, ist phänomenal." Die von der Jury veranlassten kurzen Pausen und die Wechsel der Gates störten Richard Freitag nicht: "Man muss den Verantwortlichen vertrauen. Es ist ja gut ausgegangen, wurde also gut entschieden."

Tande ist "on fire"

Richard Freitag

Großer Favorit auf den WM-Titel ist allerdings Daniel-André Tande. Der Norweger ist aktuell im Flug-Modus: Bereits beim Training am Donnerstag war er am weitesten geflogen (223,5 Meter), schraubte am Freitag in der Qualifikation den Schanzenrekord auf 138,5 Meter und legte bei den anschließenden Wertungsläufen 212 vund 227 Meter hin. Dafür bekam er 449,6 Punkte. Damit liegt er zur Halbzeit 10,9 Punkte vor Freitag und 17,8 Punkte vor Kamil Stoch (Polen), was im Skifliegen jedoch nicht sehr viel ist.

Die anderen drei deutschen Starter hatten im ersten Durchgang eher durchschnittliche Sprünge abgeliefert, konnten sich danach aber noch mal steigern. Andreas Wellinger belegt vorerst Platz acht (206 und 207 Meter), Markus Eisenbichler Platz zwölf (197,5 und 205,5 Meter) und Stephan Leyhe Platz 19 (183,5 und 197,5 Meter).