Wellinger bei Raw-Air-Tour wieder vor Kraft

Nun wieder Andreas Wellinger: Der Bayer eroberte sich die am Vortag (16.3.17) verlorene Führung der neuen Raw-Air-Serie wieder zurück. Auf dem "Monster-Bakken" von Vikersund kam der Deutsche bei der wegen stürmischer Böen mehrfach verschobenen Quali zum Skiflug-Weltcup nervenstark auf Rang zwei. Konkurrent Stefan Kraft (Österreich) wurde diesmal nur Zehnter.

Fast 30 Punkte mehr für Wellinger

Beide gingen im Vergleich zur Konkurrenz von zwei tieferen Luken in die Anlaufspur. Wellinger kam auf 213 Meter, Kraft aber nur auf 197. Insgesamt nahm er ihm rund 29 Zähler ab. Nicht zu schlagen war diesmal Kamil Stoch. Der Pole flog auf die Tagesbestweite von 226,5 Meter. Das Training kurz zuvor hatte Kraft noch gewonnen, Wellinger war da nur Vierter geworden.

Seinen dritten Platz auf der Raw-Air-Tour festigte Markus Eisenbichler mit Rang fünf. Sein derzeitiger Hauptkonkurrent Andreas Stjernen (Norwegen) belegte diesmal nur Platz zwölf. Eisenbichler nahm ihm rund 20 Punkte ab. Die übrigen Deutschen sprangen diesmal hinterher: Karl Geiger wurde 28., Andreas Wank 33. und Richard Freitag 36. Stephan Leyhe verpasste als 43. die Qualifikation der besten 40 für Sonntag.

Nur noch 14 Sprünge

Am Samstag gibt es in Vikersund das Teamspringen

Die mit 100.000 Euro dotierte Raw-Air-Tour der Skispringer leidet unter dem Wind. Nachdem der Wettbewerb in Lillehammer am vergangenen Dienstag den stürmischen Bedingungen zum Opfer gefallen war, musste auch der als Ersatz geplante Skiflug-Weltcup in Vikersund am Freitag abgesagt werden. Stattdessen wurde für den Abend die Qualifikation für das Finale am Sonntag angesetzt. Die Quali sollte nach dem neuen Programm erst am Samstag stattfinden. Durch die neuerlichen Verschiebungen reduziert sich die Norwegen-Tour von ursprünglich 16 auf 14 Wettbewerbssprünge.

Raw-Air-Serie

Die Raw-Air-Serie war ursprünglich über 16 Wertungssprünge in zehn Tagen auf den Schanzen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund (bis 18. März) angelegt. In die Gesamtwertung fließen neben den Ergebnissen in den Einzelwettbewerben auch die individuellen Leistungen in den Teamspringen sowie in der Qualifikation ein.