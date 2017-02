Wellinger knapp geschlagen

Andreas Wellinger ist knapp an seinem ersten Sieg beim Skifliegen vorbeigeschrammt. Nach tollen Sprüngen auf 234 und 222,5 Meter reichte es beim Weltcup in Oberstdorf zum zweiten Platz. Bei wechselnden Winden setzte sich der Österreicher Stefan Kraft durch. Am Ende lagen 5,1 Punkte zwischen ihm und dem Deutschen. Dritter wurde der Pole Kamil Stoch. " Schon der erste war ein geiler Sprung. Beim zweiten hätte ich es im Übergang noch besser machen können ", freute sich Wellinger.

Auch Markus Eisenbichler schaffte ein sehr gutes Ergebnis. Mit 211,5 und 214,5 Metern belegte er den achten Platz. Richard Freitag zeigte im zweiten Durchgang, dass mit ihm zu rechnen ist. Nach mäßigen 195,5 Metern steigerte sich der Sachse auf 214 Meter und verbesserte sich so vom 14. auf den zehnten Platz. Und war unzufrieden: " Es gelingt mir einfach nicht im ersten, der zweite war in Ordnung. “ Einen ordentlichen Eindruck hinterließ Andreas Wank. Nach 190 und 204 Metern sammelte der 28-jährige aus Hinterzarten als 20. Weltcup-Punkte und kann sich weiter gute Chancen für eine WM -Teilnahme ausrechnen.

Komplizierte Bedingungen - drei Deutsche raus

Hoch konzentriert: Andreas Wellinger

So richtig Fahrt nahm der Weltcup zunächst nicht auf, was nicht an der für zwölf Millionen Euro umgebauten Heini-Klopfer-Schanze lag. Wegen des zunehmenden Rückenwindes verlängerte die Jury zunächst ständig den Anlauf. Beim Wettkampfstart war es Gate 25, später wurde sechs Gates nach oben gegangen. Pius Paschke sprang noch bei kurzem Anlauf 168 Meter. Karl Geiger (Gate 31) mit 176 Metern und Stephan Leyhe (Gate 29) mit 169,5 Metern kamen auch nicht recht ins Fliegen. Geiger ärgerte sich: " Ich bekam aber nichts unter den Ski. Dann noch viele Punkte Abzug, weil ich so viel Anlauf hatte. " Alle drei mussten nach dem ersten Durchgang die Segel streichen. Später verkürzte die Jury wieder den Anlauf. Den mit Abstand weitesten Satz schaffte Andreas Wellinger mit 134,5 Metern. Das reichte wegen des Anlaufs aber "nur" zu Platz zwei hinter Stefan Kraft aus Österreich, der mit weniger Anlauf 227,5 Meter stand. Bundestrainer Werner Schuster freute sich für seinen neuen Überflieger: " Es war wie aus einem Guss. Er soll das jetzt genießen. "

