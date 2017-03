Kraft fliegt zum Gesamtweltcupsieg

Stefan Kraft hat seine großartige Saison mit dem Sieg im Gesamtweltcup gekrönt. Zum Abschluss des Weltcups auf der Skiflugschanze in Planica flog er im ersten und einzigen Wertungsdurchgang auf 250 Meter und ließ keine Diskussion mehr aufkommen, wer der beste Weitenjäger dieses Winters war. Der zweite Durchgang wurde wegen zu starker Winde abgebrochen.

Nächster Podiumsplatz für Wellinger

Krafts Verfolger Kamil Stoch (Polen) - der letzte, der Kraft rechnerisch noch hätte von der Spitzenposition verdrängen können - kam in der Tageswertung auf den fünften Rang und muss sich mit Platz zwei im Gesamtweltcup zufrieden geben. Drittbester über den gesamten Winter gesehen wurde Daniel Andre Tande vor Andreas Wellinger. Der 21-Jährige aus Ruhpolding flog mit 238,5 Metern auf Platz zwei der Tageswertung. Tande wurde nach dem ersten Durchgang disqualifiziert, weil sein Sprunganzug nicht den Regularien entsprach.

Wellinger: "Unglaublich geil"

"Es ist unglaublich geil, was in diesem Winter passiert ist. Ich bin brutal motiviert. Ich könnte gleich weitermachen" , sagte Wellinger im ZDF. Bei zwölf der letzten 15 Wettbewerben kam Wellinger aufs Treppchen - eine starke Bilanz. Dritter wurde in Planica überraschend der japanische Altmeister Noriaki Kasai. Hinter ihm belegte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) am Tag nach seinem Flug zum deutschen Rekord (248,0 m) Rang vier. Eisenbichler flog auf 243 Meter, hatte aber einen längeren Anlauf als die Konkurrenten. Richard Freitag (Aue) kam auf 217,5 Meter und Platz 16. Karl Geiger (Oberstdorf) und Stephan Leyhe (Willingen) beendeten die Saison mit den Rängen 23 bzw. 29. "Das Gas ist raus. Wenn man versucht, seine Form zu finden, fällt es schwerer" , sagte Leyhe.

"Große Entwicklung" bei Kraft und dem ÖSV