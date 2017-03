Mit sechs Springern war der Deutsche Skiverband ins vorletzte Einzelspringen dieser Weltcupsaison eingezogen. Doch Skifliegen ist eben nicht Skispringen und so verpassten gleich zwei DSV -Adler den Einzug ins Finale der Top 30 auf der "Letalnica", der größten Skiflugschanze der Welt.

Bei 248,5 Metern liegt der Schanzenrekord in Planica, Andreas Wank und Stephan Leyhe kamen auf müde 213,0 Meter, 205,5 Meter und 201,5 Meter. Viel besser war da schon anzuschauen, was der Rest des Sextetts über den Bakken bracht. Markus Eisenbichler sorgte mit 243,5 Metern für den weitesten Flug des ersten Durchgangs und einen persönlichen Rekord, Andreas Wellinger segelte auf 235 Meter, Karl Geiger auf solide 224,5 Meter. Richard Freitag rettete sich mit 213 Metern immerhin noch in den zweiten Durchgang.

Kraft vs. Stoch - und gegen zwei DSV -Springer

Doch im Mittelpunkt standen bei diesem ersten Springen des Finalwochenendes eigentlich nur zwei: Der Österreicher Stefan Kraft und der Pole Kamil Stoch waren die letzten verbliebenen Athleten, die noch um den Gesamtweltcup kämpften. Während Stoch schon mit 229,5 Metern nur auf Platz vier landete, blieb Kraft, der letzte Springer im ersten Durchgang, cool und stand saubere 243 Meter - das bedeutete die Halbzeitführung vor Wellinger, Eisenbichler und eben Stoch.

Der Pole musste vorlegen - und wieder war's kein ganz perfekter Sprung. 10 bis 15 Meter ließ er liegen, weil er den Absprung verpasste - 227 Meter und nur Platz zwei hinter dem Japaner Noriaki Kasai. Und drei kamen ja noch. Eisenbichler blieb locker - der Bayer sprang mit 236 Metern zur Führung und zum ersten Mal in seiner Karriere auf ein Skiflug-Weltcuppodest. Wellinger flog nur einen Meter kürzer, was aber für Platz eins reichte. Ganz kurz durfte sich das DSV-Team über einen möglichen Doppelsieg freuen.

Kraft wieder einmal überragend

Doch würde Stefan Kraft, der absolute Überflieger dieser Saison, ausgerechnet am letzten Weltcup-Wochenende schwächeln? Nein. Kraft wieder einmal nervenstark. 240,5 Meter, die Bestweite im zweiten Durchgang für den Österreicher - und natürlich der Sieg, mit dem er seinen Vorsprung im Gesamtwletcup ausbaute. Ein Springen am Sonntag (26.03.17) bleibt Kamil Stoch noch, um den Österreicher vielleicht doch noch abzufangen.

Karl Geiger landete nach einem guten zweiten Sprung auf 227 Meter auf Platz 16, Richard Freitag wurde mit 222 Metern im zweiten Durchgang 25.