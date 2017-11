Die deutschen Skiadler wollen am kommenden Wochenende im finnischen Ruka den ersten Podestplatz der Saison holen. " Unsere Aktiven können auf diesem hohen Niveau agieren, auch wenn wir an den angestrebten Podiumsplatzierungen mit zwei vierten Plätzen knapp vorbeigesprungen sind ", sagte Bundestrainer Werner Schuster. Am Samstag (25.11.2017) steht ein Teamspringen auf dem Programm, am Sonntag ein Einzel.

Schanze als Herausforderung

Bundestrainer Werner Schuster

" In Kuusamo gilt es die Herausforderung einer sehr speziellen Anlage gut zu meistern und dabei die fliegerischen Qualitäten abzurufen ", so Schuster. Im Vorjahr hatte sich Severin Freund durchgesetzt. Diesmal ruhen die Hoffnungen auch auf dem Sachsen Richard Freitag, der in Wisla bei ungünstigen Winden noch einen möglichen Sieg verpasst hatte. "Die Schanze erinnert eher an eine Flugschanze. Ich mag das. Daher hoffe ich dort weiter an meinem Flugsystem arbeiten zu können", sagte Freitag, der sich mit der Mannschaft am Donnerstag auf den Weg nach Finnland macht.

Neben Freitag reisen Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Stephan Leyhe (SC Willingen), Pius Paschke (WSV Kiefersfelden), David Siegel (SC Baiersbronn) und Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) mit.

Thema in: Wintersport im Ersten, 25.11., 09:00 Uhr

rei/pm | Stand: 22.11.2017, 17:36