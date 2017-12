Auf den Punkt genau abspringen - umstrittene Technik beim Skispringen

Im Sport will man heutzutage ja immer genauer erfassen, was die Sportler eigentlich so tun. Aus diesem Grund führt die FIS zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf nun das sogenannte "Silhouette Tracking" ein, welches ein virtuelles 3D-Modell des Springers erzeugt, das sich anschließend zur Analyse des Sprungs verwenden lässt. "Wir können den Absprung transparenter machen und aus der Fülle der Bilder herauslesen, wie weit jeder Springer vom optimalen Absprungpunkt weg ist" , erläutert Walter Hofer, Renndirektor beim Weltverband. Insbesondere für den Zuschauer soll so kurz nach dem Sprung per Fernsehgrafik erkennbar werden, ob der Springer am Schanzentisch den optimalen Punkt zum Absprung getroffen hat oder nicht.

Vereinfachte Darstellung

Durch eine Linie soll klar werden, wo der optimale Absprungpunkt für die Springer auf dem Schanzentisch liegt. Diese Information soll jedoch nicht bei jedem Sprung eingeblendet werden, sondern nur wenn ein Sprung klar zu früh oder zu spät ist.

Vielen Experten geht die Vereinfachung jedoch zu weit, da sie den Eindruck erweckt, es käme wie etwa beim Weitsprung in der Leichtathletik nur darauf an, den richtigen Punkt zu treffen ohne Überzutreten. Das System wurde beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten und beim Weltcup in Titisee-Neustadt bereits getestet. Hofer freut sich weiter darüber, dass ermittelt werden kann, "mit welcher Geschwindigkeit der Springer nach oben abspringt" . Doch der Absprungpunkt alleine ist noch keine Garantie für einen guten Sprung.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Highspeed-Kameras an der Schanze zeichnen die Sprünge auf.

Es ist zwar richtig, dass es für den Athleten darauf ankommt, möglichst nahe an der Kante abzuspringen, da er sonst wichtige Kraft nicht mehr auf die Schanze bringen kann oder wichtige Meter in der Anlaufspur verschenkt, aber für den optimalen Sprung sind noch weitere Aspekte von Bedeutung.



Denn neben dem Timing beim Absprung kommt es beispielsweise auch darauf an, in welchem Winkel Ober- und Unterschenkel des Springers zueinander stehen und wie der Oberkörper des Springers geneigt ist. Dies hat entscheidenden Einfluss darauf, wie flüssig der Springer vom Anlauf in die Flugphase übergehen kann, ohne durch zu viel Luftwiderstand an Geschwindigkeit zu verlieren. Auch bei den Angaben zum optimalen Winkel der Knie gehen die Angaben deutlich auseinander und liegen zwischen 130° und 150°.

Nicht jeder Springer ist gleich

Allgemeingültige Werte lassen sich deshalb so schwer festlegen, da die Anatomie der Springer unterschiedlich ist. Der eine hat einen längeren Oberkörper und kürzere Beine, beim anderen ist es umgekehrt. Um eine präzise Angabe zum optimalen Absprungpunkt machen zu können, müsste man also für jeden Springer ausrechnen, wie ein optimaler Sprung für ihn aussehen würde.



Allgemein lässt sich somit für die Springer eher ein Absprungbereich definieren, der zu optimalen Ergebnissen führt. Die nun eingeführte Linie bietet nur einen Anhaltspunkt, ob der Springer den Absprungpunkt optimal getroffen hat. Ob jedoch die Kraft auch im richtigen Winkel oder in die richte Richtung abgegeben wurde, bleibt teilweise offen.

Weiterentwicklung positiv

Kommt der Einsatz dieser Chips am Körper der Springer?

Trotz dieser Ungenauigkeiten hat die Einführung des neuen Systems aber auch Vorteile. Denn für Teams und Trainer besteht nun relativ zeitnah die Möglichkeit anhand präziser Daten Fehler zu erkennen und den Springern noch genauere Anweisungen geben zu können.



Parallel testet die FIS auch ein System, das kleine Sensoren an den Anzügen oder Skiern der Athleten anbringt. Hierbei wird ein 30 Gramm schwerer Chip angebracht, der die Kräfte misst, die auf Material und Athleten wirken. So lässt sich beispielsweise messen, in welchem Winkel die Skier zueinander stehen und wie gut diese aufgekantet sind.

Einsatz bei Olympia? Athleten skeptisch

Geplant ist der Einsatz dieses neuen Systems für die Olympischen Spiele in Südkorea. Insbesondere bei den Aktiven stößt die Idee, Sensoren während des Wettkampfs am Körper zu tragen, auf wenig Gegenliebe.



Es bleibt somit abzuwarten, wie sich das neue System unter realen Bedingungen schlagen wird und wie dessen Ergebnisse von den Aktiven und den Zuschauern angenommen werden.