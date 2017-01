Skisprung-Weltmeister Severin Freund ist aus der Vierschanzentournee ausgestiegen. Nach ARD -Informationen hat der Gesamt-Weltcupsieger von 2015 die Tournee wegen einer Erkältung vorzeitig beendet.

" Mich hat's auch erwischt "

" Man hört ja, dass viele erkältet sind. Mich hat‘s wohl auch erwischt ", sagte Freund der ARD . " Der Arzt hat mich untersucht und auch gemeint, dass es keinen Sinn macht. Man wird sonst nur kränker, als man eh schon ist. "

Freund: " Falscher Ehrgeiz wäre blöd "

Freund: "Die Saison ist noch länger ..."

Wann Freund in den Wettkampf zurückkehrt, ist derzeit noch unklar. Die nächsten Weltcups nach der Vierschanzentournee finden am Wochenende 14/15. Januar im polnischen Wisla statt. " Ich werde jetzt erst mal gesund und hoffe, das geht schnell ", erklärte Freund, der erstmals wegen einer Erkältung beim Weltcup pausieren muss. " Da die Saison noch länger ist, wäre es blöd, wenn man da falschen Ehrgeiz entwickelt. "

Hüft-Operation, Trainingsrückstand und schlechte Platzierungen

Freund wurde am Dienstag in der Quali in Innsbruck nur 47.

Die Zeit bis zu seiner Rückkehr wird Freund sicherlich auch nutzen, um an seiner Form zu arbeiten. Der 26-jährige Team-Olympiasieger hat bei der Tour zu keinem Zeitpunkt an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen können, als er Tournee-Zweiter wurde. In der Gesamt-Wertung liegt Freund derzeit auf Rang 21, bei der Qualifikation am Dienstag kam er mit 116,5 Metern nur auf einen enttäuschenden 47. Platz.



Nach seinem Sturz vor einem Jahr bei der der Vierschanzentournee in Innsbruck musste Freund sich im Frühjahr an der Hüfte operieren lassen und konnte fünf Monate nicht trainieren. In dieser Saison gewann er zwar gleich beim ersten Weltcup in Kuusamo und trug sogar für eine Woche das gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtspitzenreiters. Seither schaffte er es aber nicht mehr in die Top 5, bei der Tournee kam er in Oberstdorf nur auf den 20., in Garmisch nur auf den 21. Platz.

dh | Stand: 04.01.2017, 09:00