Wieder eine Operation - Iraschko-Stolz verpasst Weltcupauftakt

Die ehemalige Skisprung-Weltmeisterin verpasst nach einer erneuten Operation am rechten Knie den Start in die Olympia-Saison. Iraschko-Stolz, die 2014 in Sotschi Silber hinter Carina Vogt (Degenfeld) gewonnen hatte, wurde am Montag (07.11.2017) wegen einer Knorpelverletzung operiert. Die 33-Jährige muss fünf Wochen mit dem Kraft- und Sprungtraining aussetzen, die Saison beginnt am 1. Dezember in Lillehammer.

Viele Verletzungen - dennoch viele Erfolge

Bei der WM im März flog Iraschko-Stolz (z.v.r.) zu Mixed-Silber.

Für die zwölffache Weltcupsiegerin und dreifache WM-Medaillengewinnerin ist die Operation ein erneuter Rückschlag in einer langen Verletztengeschichte. Sechs Mal in den vergangenen sechs Jahren hat sich Österreichs Aushängeschild im Damen-Skispringen im Knie operieren lassen müssen. Nach einer Kreuzbandverletzung 2013 folgten Meniskus-Operationen und Knorpelschäden. "Der Körper ist noch recht down" , gab Iraschko-Stolz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA im Sommer zu.



Dennoch kämpfte sich Iraschklo-Stolz immer wieder in die Weltspitze zurück. Erst in diesem Jahr bei der WM im März in Lahti feierte sie Silber mit dem Mixed-Team.



sid/dh | Stand: 07.11.2017, 11:14