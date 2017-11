Schuster und Kraft kritisieren Skisprung-Regeländerung

Schuster: "Neue Regel aus heiterem Himmel"

Schuster sagte fünf Tage vor dem Weltcupauftakt im polnischen Wisla, er könne den Entscheid des Weltverbands FIS nicht nachvollziehen: "Die neue Regel kam für mich aus heiterem Himmel. Ich habe keinen Anlass gesehen, dass man sie ändern muss." In diesem Winter müssen alle Skispringer die Qualifikation absolvieren, um beim Wettkampf antreten zu dürfen. Bisher wurde den Top 10 freigestellt, ob sie in der Quali antreten.

Kraft: "Topspringer haben zusätzliche Verpflichtungen"

Stefan Kraft: "Taugt mir nicht"

"Man spricht immer von Chancengleichheit, vergisst dabei aber ein bisschen, dass die Topleute die Sportart repräsentieren. Damit fällt ein Privileg weg, dass man sich auch erarbeitet hat ", kritisiert Schuster. Auch Stefan Kraft kann dem neuen Modus wenig abgewinnen. "Das taugt mir nicht. Ich habe mir ab und zu die Freiheit genommen, sie auszulassen, um mich auszurasten. Denn die Topspringer haben oft zusätzliche Verpflichtungen und kommen ein bis zwei Stunden später ins Hotel" , sagte der Weltcupsieger des Vorjahres der österreichischen Presseagentur APA.

Schuster: Federer gegen Nadal auch nicht in der ersten Runde