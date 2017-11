Skispringer Freitag vom Podest geweht

Als letzter Springer saß Freitag auf dem Balken, wurde dann aber mit den schlechtesten Windverhältnissen aller Starter in die Spur geschickt. So fiel der Sachse von Rang eins noch auf den vierten Platz zurück. Für eine Überraschung sorgte derweil der Japaner Junshiro Kobayashi mit dem ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere. Hinter ihm machten die großen Namen der Szene die Plätze auf dem Podest unter sich aus. Der Pole Kamil Stoch wurde Zweiter, der Vorjahres-Weltcup-Sieger Stefan Kraft (Österreich) kam auf den Bronzerang.



Bundestrainer Werner Schuster war trotz der schwierigen Umstände zufrieden mit seinem Team. " Richard Freitag hat eine tolle Leistung geboten mit sehr stabilen Sprüngen. Der Wettkampf war erste Sahne. Wenn wir so weiterarbeiten, wird er sich belohnen ", sagte der Österreicher im ZDF. Andreas Wellinger als Neunter, Stephan Leyhe als Zehnter und Pius Paschke als Zwölfter rundeten das deutsche Ergebnis ab. " Ein toller Sportler mit einer guten Einstellung. Er soll das heute genießen ", sagte Schuster über Paschke, der bisher fast nur im zweitklassigen Continental-Cup zum Einsatz gekommen war.

Alle DSV-Springer im zweiten Durchgang

Nach dem ersten Durchgang hatte Freitag mit 1,3 Punkten Vorsprung vor Kraft in Führung gelegen. Zudem überraschte der ältere der Kobayashi-Brüder mit dem dritten Rang.

Junshiro Kobayashi gewinnt in Wisla.