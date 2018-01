Der Führende im Gesamtweltcup wird zum vierten und letzten Wettbewerb in Bischofshofen am Samstag wegen seiner Hüftprellungen nicht mehr antreten. Diese Entscheidung bestätigte der 26-Jährige nach einer weiteren Untersuchung am Freitag (05.01.18).

"Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich" , teilte Freitag nach Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt Dr. Mark Dorfmüller mit. "Ich kann weder in die Anfahrtshocke gehen noch dynamisch einen Sprung auslösen. Daher befolge ich die Empfehlung unseres Teamarztes und lege erst mal eine Pause ein." Zunächst wird er zur Physiotherapie nach Oberstdorf reisen, ein Start beim Weltcup in Kulm am 12. Januar erscheint möglich. "Aktuell sind wir zuversichtlich" , erklärte ein DSV-Sprecher.

Olympia bleibt im Fokus