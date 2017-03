"Das werden zehn sehr, sehr anstrengende Tage" , sagt Deutschlands aktueller Vorzeigespringer Andreas Wellinger vor dem neuen Event. Von der "extremsten Skisprung-Serie der Welt" , spricht Koordinator Arne Abraten. Ab Freitag (10.03.17) touren die Skispringer bis zum 19. März durch Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund. Sechs Weltcupspringen stehen auf dem Programm, vier Einzel und zwei Teamspringen.

Die große Besonderheit: Auch die Qualifikationsergebnisse zählen zur Gesamtwertung. Schon ein kleiner Patzer kann das Ende aller Siegambitionen bedeuten. 60.000 Euro winken dem Gesamtsieger. Zum Vergleich: Bei der Vierschanzentournee gibt es "nur" 20.000 Euro. "Der Jackpot ist natürlich ein Anreiz. Ich bin aktuell in guter Form und bereit, diese Herausforderung anzunehmen" , sagt Wellinger, frischer Mixed-Weltmeister und zweifacher Silber-Gewinner von Lahti.

Doch es ist nicht nur das Geld. Die neue Tournee durch Norwegen sorgt für frischen Wind am Ende einer langen Skispring-Saison. Sinkt üblicherweise nach einer WM das Interesse, soll die Serie mit Sprüngen an jedem Tag noch einmal für Spannung am Saisonende sorgen. "Ich finde, das Konzept der Raw Air ("Raue Luft", Anm.d.Red.) sehr spannend und glaube, dass so ein neues Projekt - gerade nach einem Highlight wie den Weltmeisterschaften - für frischen Wind in den letzten Weltcup-Wochen sorgen kann" , sagt Wellinger.

Sechs DSV -Skispringer dabei

"Das neue Format ist einerseits ein toller Ansatz, die Athleten auf der Zielgeraden im Weltcup noch einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Sehr positiv ist es, dass die Spitzenleistungen mit zusätzlichen Preisgeldern honoriert werden" , sagt Bundestrainer Werner Schuster über das neue Wettkampf-Format. Neben Wellinger schickt er Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Stephan Leyhe, Karl Geiger und Andreas Wank ins Rennen.

Allerdings weiß Schuster auch, dass den Sportlern mit zehn Wettkämpfen in zehn Tagen alles abverlangt wird. Auch wenn die Tour zum ersten Mal ausgetragen wird - zu den Favoriten zählen die üblichen Verdächtigen. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich, die starken Team-Weltmeister aus Polen um Vierschanzentourneesieger und Weltcup-Spitzenreiter Kamil Stoch oder auch die zuletzt erstarkten Norweger, die ihren Heimvorteil nutzen wollen. Und natürlich Wellinger.