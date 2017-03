Vom ersten Springer an setzten sich genau die Nationen an die Spitze, die auch bei der WM in Lahti um die Medaillen gesprungen waren. Deutschlands Markus Eisenbichler und Österreichs Michael Hayböck flogen bis auf einen Meter an den sechs Jahre alten Schanzenrekord von Andreas Kofler. Mit 140-Meter-Sprüngen ging es auf die Plätze zwei und eins. Eisenbichler meinte dazu im ZDF-Interview: "Das war ein cooler Sprung. Dass es mich so packt, hätte ich nicht erwartet. Ich hab gedacht, den ziehst du jetzt durch." Auf Platz drei zu diesem Zeitpunkt die Polen mit Piotr Zyla (132,0 Meter). Nur Norwegen mit Andreas Stjernen musste etwas abreißen lassen. Doch auch bei der WM waren die Skandinavier schwach gestartet und dann noch zu Silber gesprungen.

Es folgte ein munteres Wechselspiel auf den Top-3-Plätzen. Deutschlands zweiter Springer Stephan Leyhe rutschte gegen Österreichs Manuel Fettner und Polens Stoch mit 123,5 Metern - allerdings wurde mittlerweile eine Luke tiefer gesprungen - auf Platz drei ab. Richard Freitag, DSV -Adler Nummer drei, brachte Deutschland dagegen mit fulminanten 129 Metern sogar an die Spitze. Auch, weil Markus Schiffner (117,5 Meter) schwächelte und Österreich auf Platz vier zurückfiel. Polen jetzt auf zwei, Norwegen war wieder dran und Dritter. Freitag war mit seinem Versuch zufrieden: "Es passt so weit. Und dazu die super Kulisse - wir haben hier Spaß und die Zuschauer auch."

Deutschland zur Halbzeit auf Platz eins

Das DSV-Quartett mit Freitag, Eisenbichler, Leyhe und Wellinger (Archivbild).

Schlussspringer Andreas Wellinger (126,5 Meter) verteidigte die Führung, Österreich schob sich dank Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (133.0 Meter) wieder auf Platz zwei vor Norwegen und Polen. Der Team-Weltmeister zur Halbzeit ohne Podestplatz. Nur 19,9 Punkte trennten die führenden DSV -Adler von den Polen - und die holte schon der nächste Springer locker wieder auf. Wellinger analysierte seinen Sprung, den er nicht zu seinen besten zählte: "Die Bedingungen sind etwas wechselhaft. Nach dem Schanzentisch dachte ich, das werden nur 100 Meter. Unten hat es mich dann doch noch ein paar Meter weiter getragen."

Eisenbichler: "Einfach nur runtergefallen"

Piotr Zyla flog im zweiten Durchgang auf 132,5 Meter und schob sein Team wieder auf Platz zwei, Österreich mit Michael Hayböck übernahm wieder die Spitze, Markus Eisenbichler patzte: nur 122,5 Meter - das DSV-Team rutschte auf Platz drei ab. Eisenbichler mit einem Erklärungsversuch: "Der Absprung war ganz ordentlich. Dann war da eine Art Luftloch - auf den letzten Metern bin ich einfach nur runtergefallen." Dafür lieferte diesmal Stefan Leyhe: Mit 127 Metern sorgte der Willinger dafür, dass Deutschland zunächst Platz drei verteidigte. Vorne lieferten sich Polen und Österreich, mittlerweile über 20 Punkte entrückt, ein Duell um den Sieg.

Wellinger sichert Platz zwei

Auch Richard Freitag, der vorletzte DSV-Springer, hielt Platz drei mit 124,5 Metern. Doch die DSV-Adler hatten plötzlich wieder Norwegen im Nacken, weil Daniel Andre Tande saubere 131,0 Meter stand. Die Entscheidung über Podestplatz oder Blech für das deutsche Team fand - wie schon bei der WM in Lahti - beim letzten Springer statt. Und diesmal hatten die DSV-Adler das Glück auf ihrer Seite. Andreas Wellinger segelte auf starke 134 Meter, musste bei der Landung kämpfen, stand den Sprung aber - Platz drei war da schon gesichert.