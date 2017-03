Wellinger verliert wieder gegen Kraft

Wellinger hatte nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen. Durch einen hervorragenden Absprung und besonders viel Höhe durfte er nach seinen 133,5 Metern im zweiten Durchgang als Letzter vom Bakken gehen. Doch dieser Flug misslang. Wellinger segelte unruhig durch die Luft und landete bei 127 Metern. Damit konnte der Ruhpoldinger Platz eins nicht verteidigen, denn Kraft hatte vor ihm einen Sprung von 132 Metern in den Schnee gezaubert. Durch den Sieg übernahm der Österreicher auch die Führung im Gesamt-Weltcup vom Polen Kamil Stoch, der nur auf Rang 22 landete.

Drittes Podium für Eisenbichler in dieser Saison

Markus Eisenbichler aus Siegsdorf trotzte im Finale den Turbulenzen und zeigte eine gute Landung nach 128,5 Metern. Durch den hervorragenden Sprung konnte er den Japaner Daiki Ito noch von Rang drei verdrängen. Hätte dem Oberbayer beim ersten Sprung (125,5 Meter, Rang 6) nicht die Windunterstützung im letzten Flugdrittel gefehlt, wäre sogar der Sieg drin gewesen.

Freitag mit Fehlern in der Luftfahrt

Bei Richard Freitag aus Aue drehte der Wind beim zweiten Sprung zwar etwas zu seinen Gunsten, aber nachdem er unten etwas zu unruhig im Flug agierte, waren nur 122,5 Meter drin (Rang 14). Ganz ähnlich war es ihm im ersten Durchgang ergangen. Eigentlich hatte er da in der Luft eine gute Höhe, trotzdem setzte er nach 122 Metern zur Landung an.

Geiger und Leyhe ohne Windunterstützung auf den Plätzen

Dem Oberstdorfer Karl Geiger konnte sich mit seinen 118,5 Metern nicht wesentlich (Rang 25) verbessern. Bei seinem ersten Sprung hatte das Windpolster gefehlt, er erreichte mit der geringen Weite von 114,5 Metern als 29. gerade noch so das Finale.

Stephan Leyhe aus Willingen flog im Finale mit 121,5 Metern (Platz 18) nur einen Meter weiter als im ersten Durchgang. Bei seinem besonders schwachen ersten Sprung war er beim Absprung nach rechts abgedriftet.

Wank ausgeschieden

Andreas Wank vom SC Hinterzarten hatte noch mehr Pech mit dem Wind. Seine 107 Meter (47.) waren zu wenig für den zweiten Durchgang.

Tagessieger auch in der "Raw Air"-Wertung vorne

Im Kampf um die 60.000-Euro-Siegprämie der neuen "RAW-AIR-Serie" ist Wellinger mit insgesamt 651,3 Punkten nun Zweiter hinter Kraft, der die Wertung nach fünf Wettbewerbssprüngen mit 671,8 Zählern anführt. Eisenbichler liegt mit 622,3 Punkten auf Rang drei. In Oslo sowie in Lillehammer, Trondheim und Vikersund finden bis zum 18. März insgesamt 16 Wertungssprünge binnen zehn Tagen statt, die in die Wertung mit einfließen. Bereits am Montag steht Sprung Nummer sechs bei der Qualifikation in Lillehammer an.