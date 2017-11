1. Weltcup der Saison in Wisla

Optimistische DSV-Springer vor dem Weltcup-Auftakt

Am kommenden Wochenende starten die Skispringer beim Weltcup-Auftakt in Wisla in die Olympia-Saison. Diese geht bis zum 25. März 2018 und erstreckt sich über 23 Einzel- und acht Teamwettbewerbe.