" Severin Freund nutzt in dieser Woche noch die optimalen Wetter- und Trainingsbedingungen in Oberstdorf, um mit seinem Heimtrainer Christian Winkler weiter an der Stabilität und Qualität seiner Sprünge zu feilen. Severins Rückkehr zum Team ist für Willingen geplant" , verkündet Bundestrainer Werner Schuster in einer Meldung des Deutschen Skiverbands ( DSV ). Freund hatte am vergangenen Wochenende bereits den Weltcup in Wisla ausgelassen.

Für deutsche Topplatzierungen sollen beim Weltcup in Zakopane vor allem zwei andere deutsche Springer sorgen. "Beim ersten Polen-Wochenende in Wisla ist Andreas Wellinger nach zwei Jahren auf das Weltcuppodest zurückgekehrt, auch Richard Freitag hat mit seinem Qualifikationssieg und guten Sprüngen eine ansteigende Form gezeigt" , so Schuster. Aber natürlich rechnet Schuster auch wieder mit Markus Eisenbichler, der bei der Vierschanzentournee drei Springen lang für Furore gesorgt hatte.

Fünf DSV-Springer in Zakopane

Vor allem aber hofft Schuster, dass seine Springer endlich in Sachen Konstanz den nächsten Schritt gehen. "Wir nehmen neben einer gehörigen Portion Vorfreude das Ziel mit, unsere guten Einzelleistungen noch konstanter zu zeigen. Nur so ist das Podium bei der derzeitigen Leistungsdichte anzugreifen. Wir reisen mit fünf Athleten an." Neben Eisenbichler, Freitag und Wellinger sind in Zakopane Karl Geiger und Stephan Leyhe am Start.

Im dreifachen WM-Gastgeberort Zakopane finden am Samstag (21.01.17) und Sonntag ein Teamspringen und ein Einzelwettbewerb statt.