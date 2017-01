Neujahrsspringen

Markus Eisenbichler hielt dem großen Druck stand und zeigte, dass er der einzige deutsche Springer ist, der in der absoluten Weltspitze mitspringen kann. Bei seinen 139,5 Metern im Finaldurchgang klappte es mit der Landung aber leider wieder nicht ganz, was noch einige Punkte kostete.

Aber an Daniel-André Tande war kein Vorbeikommen: Nach 138 Metern im ersten Durchgang segelte der Norweger auf starke 142 Meter und verwies den Polen Kamil Stoch und Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft aus Österreich auf die Plätze zwei und drei. In Tournee-Gesamtwertung führt Stoch nun knapp vor Kraft und Tande. Eisenbichler aber war trotz verpasstem Treppchen zufrieden: " Drei waren halt besser als ich. Stoch hat ihn weit runtergesetzt. Ich habe im ersten was liegen lassen. Es ist noch Luft nach oben, aber das kommt schon noch. Die Landung war wieder nicht ganz sauber. Aber ich bin zufrieden. "

Video starten, abbrechen mit Escape Eisenbichler - "Ich werd' dran bleiben" | Sportschau | 01.01.2017 | 02:46 Min. | Verfügbar bis 01.01.2018 | Das Erste

Leyhe auf Platz acht - Freitag hadert

Auch Stephan Leyhe schaffte ein starkes Ergebnis, auch wenn er nach 134 Metern im zweiten Sprung einen Platz verlor. Rang acht ist aber das Beste, was ihm bisher in einem Einzelspringen gelang.Für Andreas Wellinger und Richard Freitag reichte es dagegen nicht ganz zu einem absoluten Top-Ergebnis. Wellinger landete nach guten 133 und ordentlichen 131 Metern auf dem 13. Platz. Freitag wurde nach 131 und 131,5 Metern 15. " Es geht im Sprung irgendwas ab. Das ärgert einen ", sagte der Sachse.

Kein Sprung nach vorn bei Freund

Severin Freund noch auf Formsuche