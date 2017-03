Eisenbichler holt Punkte auf

Alle deutschen Skispringer haben bei wechselnden Winden in Lillehammer die Qualifikation überstanden. Besonders Andreas Wank musste dabei bis zuletzt zittern. Als 40. erreichte der Willinger gerade so noch den Wettkampf am Mittwoch. Bei noch längerem Anlauf hatte Wank 123 Meter gestanden. Bei dann verkürztem Anlauf landeten Stephan Leyhe (13.) und Karl Geiger (30.) bei 120 Metern, die aber locker reichten.

Richard Freitag

Einen richtig starken Sprung zeigte der Sachse Richard Freitag. Bei leichtem Rückenwind segelte der 25-Jährige auf starke 134,5 Meter und gewann die Qualifikation. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die beiden Norweger Robert Johansson und Anders Stjernen.

Eisenbichler bärenstark - Kraft bleibt vorn

Da auch die Qualifikation in die Gesamtwertung der RAW-AIR einging, musste auch die Vorqualifizierten alles zeigen. Das gelang Markus Eisenbichler mit Abstand am besten. 140,5 Meter (Gate sieben) und eine blitzsaubere Landung bedeuteten, dass der Siegsdorfer einige Punkte gutmachen konnte. Andreas Wellinger, der von Gate sechs springen musste, verlor nach 131 Metern knapp zwölf Punkte auf den Gesamtdritten Eisenbichler, liegt aber weiter auf Rang zwei. Der Österreicher Stefan Kraft, der 130,5 Meter stand, bleibt in der Gesamtwertung weiter in Führung.