Springen in Lillehammer abgebrochen

In Norwegen herrschen raue Verhältnisse. Zu harte für die Skispringer am Dienstag in Lillehammer. Nach einem nervenaufreibenden mehr als anderthalbstündigen Warten wurde das Springen nach 26 Athleten im ersten Durchgang abgebrochen. " Das ist die absolut richtige Entscheidung ", sagte Österreichs Nationaltrainer Heinz Kuttin.

Sonne und Wind weg

Am Nachmittag sah es so aus, als könnte das Springen nicht stattfinden. Am Schanzentisch war es stürmisch. Dennoch herrschte Optimismus. Werner Schuster glaubte aber an eine Chance: " Das kann was werden. Die Sonne muss noch unter gehen. Ich habe den Topleuten gesagt, sie sollen noch im Hotel bleiben. Die Jungs möchten gern springen. “ Und tatsächlich mit dem Sonnenuntergang wurden die Bedingungen vertretbar und die Athleten durften von der Olympiaschanze von 1994.

Wank als einziger Deutscher vom Bakken

Andreas Wank (Hinterzarten) war einer der Glücklichen und erwischte eigentlich einen tollen Aufwind, musste dann aber nach einem schwachen Flug nach 121 Metern runter. " Er hat hohe Ansprüche, bringt die Sprünge aber nicht auf die Schanze ", resümierte Bundestrainer Schuster.

Wind wieder da - Springen abgeblasen

Danach frischte der Wind immer mehr auf. Der Slowene Jernej Damjan konnte nur mit größter Mühe und Armrudern einen Sturz verhindern. Renndirektor Walter Hofer unterbrach danach den Wettkampf zunächst, nach weiteren andlosen Berratungen war dann Schluss.

Gesamtwertung: Kraft bleibt in Führung

Der Österreicher Stefan Kraft bleibt nach der Absage des Springens mit 823,6 Punkten weiterhin in Führung. Dahinter folgt das starke deutsche Duo Andreas Wellinger (Ruhpolding/802,7 Punkte) und Markus Eisenbichler (Siegsdorf/785,4). Bereits am Mittwoch findet in Trondheim die nächste Qualifikation auf dem Programm.