Starker Leyhe bei Quali vorn

Stephan Leyhe flog im polnischen Zakopane auf 131 Meter und krönte seine bisher gut verlaufende Saison mit dem ersten Sieg einer Weltcup-Qualifikation. Der 25-Jährige, der im Training schon mit 134,5 Metern überzeugen konnte, setzte sich gegen die beiden Slowenen Jernej Damian (130 m) und Peter Prevc (135,5 m) durch.

Drei DSV-Springer in den Quali-Top-6

2014 wurde Richard Freitag in Zakopane Dritter.

In Abwesenheit des noch immer angeschlagenen Severin Freund, zeigten auch fast auch fast alle anderen deutschen Starter einen guten Wettkampf. Andreas Wellinger wurde mit 130,5 Metern Quali-Fünfter vor Karl Geiger, der auf 131 Meter kam. Das Trio schaffte damit locker den Sprung in den Einzelwettkampf am Sonntag. Die vorqualifizierten Richard Freitag und Markus Eisenbichler kamen auf 129,5 Meter und 121,5 Meter.

Erneut Dämpfer für Eisenbichler

Nicht zufrieden: Markus Eisenbichler.

Freitag, der durch das infektbedingte Fehlen des Österreichers Stefan Kraft in die Top 10 gerutscht war, nährte mit seinem Sprung die Hoffnung auf ähnlich gute Platzierungen wie in den Vorjahren. Im Januar 2014 wurde er Dritter, im vergangenen Jahr Sechster. Mit den 129,5 Metern landete der Sachse die größte Weite der vorqualifizierten Springer.



Eisenbichler scheinen nach seinen starken Auftritten in der Vierschanzentournee dagegen langsam die Kräfte auszugehen. Bereits im Training enttäuschte er mit Weiten auf 120,5 und 123 Meter, durch seine gute Weltcupplatzierung ist er aber automatisch für das Springen am Sonntag qualifiziert..

Schlierenzauer locker ins Finale - Stoch solide

Weltcup-Rückkehrer Gregor Schlierenzauer überstand mit 124 Metern und Rang neun locker die Qualifikation. Der umjubelte polnische Star und Weltcup-Gesamtspitzenreiter Kamil Stoch kam mit 128,5 Metern auf seine solide Weite. Stochs ärgster Konkurrent im Gesamt-Weltcup, der Norweger Daniel Andre Tande, flog auf 127 Meter.

Samstag Teamspringen - Sonntag Einzel

Beim Weltcup-Wochenende im polnischen Zakopane steht am Samstag (16 Uhr, im Ticker) zunächst das Teamspringen. an. Hier wollen die deutschen Springer nach Platz vier im Vorjahr auf das Podest klettern. 2016 gewann Norwegen vor Österreich und Polen. Am Sonntag steht dann das Einzel auf dem Programm (16 Uhr, im Ticker). Vorjahressieger Stefan Kraft fehlt wegen einer Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung.