Raketenstart von Thomas Diethart - Von Thomas Diethart hatten vor der Tournee 2013/2014 nur Insider etwas gehört. Der Österreicher gewann völlig überraschend und war danach in aller Munde. So schnell sein Aufstieg, so schnell sein Abstieg. Insgesamt stehen zwei Weltcupsiege für den Niederösterreicher zu Buche. Im Februar 2016 stürzte er beim Continental-Cup-Springen in Brotterode schwer und erlitt Verletzungen im Gesicht, an der Wirbelsäule, an der Lunge und an der Niere.