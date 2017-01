Skisprung-Weltcup in Polen

Bundestrainer Werner Schuster nominierte die folgenden sechs Athleten für den Weltcup im polnischen Wisla am kommenden Wochenende:



- Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue)

- Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

- Stephan Leyhe (SC Willingen)

- Andreas Wank (SC Hinterzarten)

- Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

- Karl Geiger (SC 1906 Oberstdorf)

Freund noch nicht wieder im Training

"Aktuell springen wir sehr stabil mit zwei bis drei Athleten unter die Top-Ten" , so Schuster. "Wir wollen nun geduldig weiterarbeiten und die guten Sprünge im Wettkampf zeigen." Dass Severin Freund weiterhin fehlt, sei seinem Gesundheitszustand geschuldet und der Tatsache, dass er noch nicht wieder trainieren konnte, so der Bundestrainer. "Severin Freund hat seinen grippalen Infekt weitestgehend überwunden und wir rechnen damit, dass er in den nächsten Tagen ins Training einsteigen kann. Christian Winter, sein Heimtrainer, wird ihn dabei betreuen. Wann Severin wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen kann, hängt vom Verlauf des Trainings ab."

Eisenbichler: Akkus wieder voll

Markus Eisenbichler hofft in Wisla auf gute Sprünge

Die größte deutsche Hoffnung heißt daher einmal mehr Markus Eisenbichler. Der Sechstplatzierte der Tournee konnte in den letzten Tagen Kraft auftanken: "Die Ruhetage nach der Tournee haben mir sehr gut getan. Jetzt sind die Akkus wieder gefüllt, und ich freue mich sehr auf ein sicherlich richtig volles Stadion in Wisla. Mein Ziel ist es, wieder richtig gute Sprünge zu zeigen."

Stand: 12.01.2017, 13:11